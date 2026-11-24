Revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia a provocat reacții puternice în industria tehnologică și în mediul politic american. În timp ce miliardari din Silicon Valley, directori de companii și investitori salută decizia, la Washington persistă îngrijorările legate de securitatea națională. Elon Musk, Sam Altman și alte nume importante din industria tehnologiei au reacționat public după anunțul oficial făcut de companie luni, 23 noiembrie 2026.

Potrivit TechCrunch, revenirea lui Huang în funcțiile de director general și președinte al Nvidia are loc pe fondul unui scandal legat de presupuse relații extraconjugale, una dintre femeile implicate fiind suspectată de autoritățile americane de activități de spionaj în beneficiul Chinei. Anchetele sunt în desfășurare, iar suspiciunile privind securitatea națională nu constituie, în sine, dovezi ale comiterii unei infracțiuni.

Decizia consiliului de administrație reprezintă o răsturnare de situație, venită la mai puțin de două săptămâni după plecarea lui Huang din 12 noiembrie.

Elon Musk și Sam Altman, printre susținătorii revenirii lui Jensen Huang

Elon Musk a reacționat imediat după anunțul Nvidia, publicând pe platforma X un mesaj scurt prin care a transmis că o greșeală a fost reparată.

Directorul Tesla și SpaceX se numără printre cei mai vizibili susținători ai lui Huang încă de la izbucnirea scandalului. Săptămâna trecută, în cadrul conferinței DealBook Summit, Musk a comparat îndepărtarea acestuia cu eliminarea baschetbalistului Michael Jordan dintr-o echipă aflată într-o perioadă de succes. În opinia sa, o asemenea decizie nu servește intereselor acționarilor.

Și Sam Altman, directorul general al OpenAI, a comentat revenirea fondatorului Nvidia printr-un mesaj foarte scurt publicat pe X, în care i-a menționat prenumele. Anterior, Altman declarase că îi este dificil să își imagineze industria inteligenței artificiale fără Jensen Huang.

Experiența lui Altman oferă o perspectivă aparte asupra situației. În noiembrie 2023, acesta a fost înlăturat de la conducerea OpenAI, dar a revenit în funcție după numai câteva zile, în urma presiunilor venite din partea angajaților și investitorilor.

Reacțiile favorabile ale liderilor din tehnologie reflectă și rolul esențial pe care Nvidia îl ocupă în dezvoltarea industriei AI. Numeroase companii depind de procesoarele și infrastructura furnizate de gigantul american, chiar dacă, în ultima perioadă, AMD și Google au încercat să atragă o parte dintre clienții Nvidia.

Investitorii și miliardarii din Silicon Valley susțin decizia Nvidia

Printre cei care au salutat revenirea lui Jensen Huang se află Changpeng Zhao, cofondator și fost director general al platformei de tranzacționare a criptomonedelor Binance, dar și Tim Sweeney, directorul general al Epic Games.

Sweeney s-a numărat printre aproximativ 200.000 de persoane care au semnat o scrisoare deschisă prin care se solicita revenirea lui Huang la conducerea companiei. Acesta consideră că decizia demonstrează capacitatea Statelor Unite de a corecta greșeli la nivel corporativ, politic și jurnalistic.

Susținere publică a venit și din partea lui Travis Kalanick, cofondatorul și fostul director general al Uber. Acesta are, la rândul său, experiența unei plecări controversate din fruntea unei companii pe care a fondat-o, în urma unor scandaluri și a presiunilor exercitate de investitori.

Un alt nume important care criticase inițial decizia consiliului Nvidia este miliardarul Bill Ackman, cunoscut pentru activitatea sa pe Wall Street. Acesta considera că îndepărtarea lui Huang nu era în interesul acționarilor.

Reacțiile pozitive s-au reflectat și pe piața bursieră. Acțiunile Nvidia au început să recupereze din pierderi după anunțul de luni, însă, potrivit Reuters, creșterea nu a fost suficientă pentru a compensa integral scăderea înregistrată după plecarea lui Jensen Huang.

Congresul american nu renunță la întrebări. Jensen Huang va fi audiat

Dacă în Silicon Valley revenirea lui Huang a fost primită cu entuziasm, la Washington situația este privită cu mult mai multă precauție. Mai mulți membri ai Congresului american, inclusiv reprezentanți ai Partidului Republican, contestă afirmațiile președintelui Donald Trump potrivit cărora reinstalarea lui Huang nu ar reprezenta o amenințare pentru securitatea națională.

Senatorul republican John Cornyn a cerut clarificări privind argumentele care stau la baza acestei concluzii. La rândul său, senatorul Pete Ricketts a subliniat că revenirea directorului general la conducerea Nvidia nu îl scutește de obligația de a răspunde întrebărilor adresate de Congres.

În paralel, autoritățile americane continuă verificările privind suspiciunile referitoare la posibila redirecționare a unor cipuri Nvidia către China, în ciuda restricțiilor comerciale impuse de Washington.

Jensen Huang este așteptat să depună mărturie în cadrul unei audieri publice organizate de Comisia bancară a Senatului american, programată pentru 3 decembrie 2026. De asemenea, acesta urmează să participe la audieri cu ușile închise în fața a trei comisii ale Camerei Reprezentanților.

Astfel, revenirea lui Jensen Huang pune capăt, cel puțin temporar, incertitudinii privind conducerea Nvidia, dar nu închide și dosarul controverselor care au afectat compania. În spatele mesajelor de susținere venite din partea miliardarilor și a reacțiilor pozitive de pe bursă rămân întrebări importante despre guvernanța corporativă, securitatea națională și controlul asupra tehnologiilor considerate strategice pentru Statele Unite.