Un fals Google Chrome a ajuns în Play Store şi a fost instalat de peste 100.000 de utilizatori Android

Mai putem avea încredere deplină în aplicaţiile din Google Play Store? O aplicaţie care a reuşit să se dea drept browserul Google Chrome a fost descărcată de peste 100.000 de ori înainte să fie eliminată din magazinul oficial Android. Incidentul ridică noi semne de întrebare privind eficienţa mecanismelor de securitate folosite de Google pentru a identifica aplicaţiile periculoase.

Potrivit informaţiilor publicate de Android Headlines, aplicaţia a fost listată iniţial sub numele Ball Bounce, fiind prezentată drept un joc aparent inofensiv. Ulterior, numele şi pictograma au fost schimbate, astfel încât să imite browserul Chrome, fără ca această transformare să fie blocată la timp de sistemele de verificare ale Google.

Cazul ilustrează o problemă mai amplă cu care se confruntă Play Store: aplicaţiile înşelătoare pot ajunge la utilizatori chiar şi atunci când sunt distribuite printr-o platformă oficială, în care aceştia se aşteaptă să găsească software verificat.

Potrivit relatărilor despre incident, aplicaţia Ball Bounce a apărut în Google Play Store pe 22 august, iar pe 30 septembrie a fost transformată într-o copie falsă a browserului Chrome, prin schimbarea numelui şi a pictogramei.

În loc să ofere funcţiile unui browser web, aplicaţia îi întâmpina pe utilizatori cu o interfaţă neobişnuită, asemănătoare unei aplicaţii de chat, în care apăreau avatare generate cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Experienţa descrisă de utilizatori era departe de ceea ce ar fi aşteptat cineva care instala Chrome. Un utilizator Reddit a povestit că aplicaţia i-a solicitat să parcurgă mai mulţi paşi de configurare şi să aleagă un avatar, fără să existe un motiv evident pentru aceste cerinţe.

Mai mult, aplicaţia nu părea nici măcar să reproducă fidel interfaţa browserului Google, ci oferea o experienţă complet diferită, ceea ce a alimentat suspiciunile privind scopul său real.

Una dintre problemele majore în cazul aplicaţiilor suspecte este că acestea nu trebuie să manifeste un comportament evident periculos încă de la prima pornire. Unele pot părea inofensive iniţial, urmând să îşi schimbe funcţiile ulterior, inclusiv prin descărcarea unor componente suplimentare de pe servere externe.

Această abordare poate îngreuna identificarea ameninţărilor în timpul verificărilor automate. Dacă o aplicaţie îşi modifică ulterior comportamentul sau primeşte cod suplimentar, riscurile pot deveni evidente abia după ce a fost instalată pe dispozitivele utilizatorilor.

În cazul falsului Chrome, comportamentul neobişnuit şi posibilitatea utilizării unor componente furnizate de la distanţă ridică întrebări privind natura şi scopul aplicaţiei. Totuşi, informaţiile disponibile nu demonstrează, de unele singure, că aceasta a furat efectiv date personale de la toţi utilizatorii care au instalat-o.

Un alt aspect îngrijorător este promovarea aplicaţiilor în rezultatele căutărilor. Potrivit relatării despre incident, falsa aplicaţie Chrome a ajuns să fie sugerată chiar înaintea browserului autentic, favorizată de mecanismele de promovare din magazin.

Astfel, utilizatorii care caută o aplicaţie cunoscută pot ajunge să instaleze o copie înşelătoare, chiar dacă folosesc platforma oficială.

Înainte de a fi eliminată din Play Store, aplicaţia a acumulat peste 100.000 de instalări. Deşi Google Chrome autentic are peste 10 miliarde de descărcări, numărul relativ mic al instalărilor false nu face incidentul mai puţin relevant.

Eliminarea unei aplicaţii din magazin nu înseamnă automat că aceasta dispare şi de pe telefoanele pe care a fost deja instalată. Utilizatorii care au descărcat-o trebuie să verifice dacă se află în continuare pe dispozitivele lor şi să o dezinstaleze dacă o identifică.

Incidentul arată şi cât de dificilă este sarcina Google de a ţine sub control un catalog uriaş de aplicaţii, în care dezvoltatorii rău intenţionaţi pot încerca să evite verificările sau să îşi modifice produsele după publicare.

Chiar dacă Google Play Store oferă mecanisme de verificare şi protecţie, prezenţa unei aplicaţii în magazin nu reprezintă o garanţie absolută de siguranţă.

Pentru a reduce riscurile, este recomandat să verifici numele dezvoltatorului, istoricul aplicaţiei, recenziile şi permisiunile solicitate înainte de instalare. De asemenea, fii atent la aplicaţiile care cer informaţii sau acces la funcţii ale telefonului fără o justificare clară.

Dacă ai instalat o aplicaţie suspectă, dezinstaleaz-o, verifică permisiunile acordate şi rulează o scanare cu Google Play Protect. Dacă ai introdus parole sau alte date sensibile într-o aplicaţie în care nu ai încredere, schimbă parolele respective şi verifică eventualele activităţi neobişnuite ale conturilor.

Cazul falsului Chrome demonstrează că nici măcar magazinele oficiale nu sunt complet ferite de aplicaţii înşelătoare. Pentru utilizatori, verificarea atentă a aplicaţiilor rămâne o măsură importantă de protecţie, chiar şi atunci când acestea par să provină dintr-o sursă de încredere.