WhatsApp pregăteşte stickere cu sunet şi o nouă casetă de chat

WhatsApp ar putea introduce în curând o funcţie care le va permite utilizatorilor să adauge sunet stickerelor create din imagini şi videoclipuri. Totodată, aplicaţia pregăteşte o posibilă schimbare a casetei de scriere din conversaţii.

Ideea este simplă: pe lângă stickerele statice sau animate, utilizatorii vor putea trimite şi stickere cu sunet, pentru a atrage mai uşor atenţia interlocutorilor. Funcţia ar putea fi utilă mai ales în conversaţiile în care un mesaj obişnuit nu este suficient pentru a transmite reacţia dorită.

WhatsApp oferă deja numeroase pachete de stickere şi permite crearea unora personalizate, pornind de la fotografii şi videoclipuri. Potrivit informaţiilor descoperite în cea mai recentă versiune a aplicaţiei, WhatsApp 2.26.41.11, compania lucrează acum la extinderea acestor opţiuni cu suport audio. Funcţionalitatea este încă în dezvoltare şi ar putea necesita activare înainte de a deveni disponibilă utilizatorilor.

Cum vor funcţiona stickerele cu sunet

La crearea unui sticker pornind de la o imagine, în bara de instrumente ar putea apărea o nouă pictogramă în formă de undă sonoră. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea să îşi înregistreze propria voce sau să ataşeze un fişier audio salvat în memoria telefonului.

Înregistrările şi fişierele audio vor putea avea o durată de maximum 10 secunde. Dacă un fişier este mai lung, utilizatorul va putea selecta un fragment de această durată pentru a-l ataşa stickerului.

După trimitere, stickerul va afişa o pictogramă de volum, care va permite redarea sunetului asociat. Deocamdată, nu este clar dacă sunetul va porni automat la primirea stickerului sau dacă va trebui activat manual de către destinatar.

În cazul stickerelor animate create din videoclipuri, aplicaţia ar putea prelua automat cinci secunde de sunet din clipul original. Utilizatorii vor avea şi posibilitatea de a înlocui sunetul respectiv cu o înregistrare proprie sau cu un fişier audio din telefon.

WhatsApp ar putea permite eliminarea conturului stickerelor

O altă schimbare vizează modul în care sunt create stickerele. În prezent, WhatsApp adaugă automat un contur în jurul imaginii decupate, fără să ofere o opţiune directă pentru eliminarea acestuia.

Noua funcţionalitate ar putea permite dezactivarea conturului din ecranul de creare a stickerelor. Astfel, utilizatorii ar putea păstra imaginea originală, inclusiv fundalul acesteia, fără decuparea automată.

Caseta de scriere din WhatsApp ar putea avea două rânduri

Pe lângă îmbunătăţirile dedicate stickerelor, WhatsApp lucrează şi la o posibilă reproiectare a casetei de scriere din conversaţii.

În prezent, câmpul de introducere a mesajelor ocupă un singur rând şi include pictograme pentru ataşamente, cameră şi alte funcţii. Noua interfaţă ar putea împărţi această zonă în două rânduri, rezervând partea superioară pentru redactarea mesajelor şi mutând pictogramele funcţiilor suplimentare în partea de jos.

Deocamdată, nu este clar ce beneficii concrete va aduce această modificare. Una dintre posibilităţi ar fi organizarea mai eficientă a comenzilor, mai ales dacă WhatsApp intenţionează să adauge şi alte funcţii în zona de compunere a mesajelor.

Ambele noutăţi sunt încă în dezvoltare, iar disponibilitatea lor pentru publicul larg nu a fost confirmată. Până la lansarea oficială, detaliile privind funcţionarea şi aspectul final al acestor funcţii se pot schimba.