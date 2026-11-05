Alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. A fost activată celula de criză

O celulă de criză a fost instituită joi pe Aeroportul Otopeni după ce a fost primit un mesaj privind o ameninţare cu bombă într-o aeronavă care a aterizat de la Milano, transmite Serviciul Român de Informaţii.

Potrivit sursei citate, cei 182 de pasageri şi şapte membri ai echipajului sunt debarcaţi şi introduşi în terminal, conform procedurilor specifice.

„Turnul de control al Aeroportului Internaţional ‘Henri Coandă’ Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă, ocazie cu care la nivelul Aeroportului ‘Henri Coandă’ s-a instituit celula de criză”, a arătat SRI.

Echipa de pirotehnişti a SRI verifică aeronava pentru a stabili dacă există vreo ameninţare, notează AGERPRES.

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