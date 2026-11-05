Volei: CSM Arcada Galaţi a pierdut în fieful Coronei Braşov şi a coborât pe locul 3

Divizia A1 la volei masculin a programat miercuri partidele celei de-a 3-a etape. După victoriile de încălzire cu Ştiinţa Explorări Baia Mare, în deplasare, şi U Cluj, pe teren propriu, CSM Arcada Galaţi a avut primul examen greu la Braşov cu CSM Corona, echipă pregătită de gălăţenii Laurenţiu Lică şi Bogdan Preda.

Vicecampioana României, antrenată de Răzvan Tănăsescu şi Djordje Pejic, a început în forţă, a câştigat primul set şi a condus şi pe durata celui de-al 2-lea: 4-1, 10-5, 12-7, 14-10, 17-15 şi 18-17, dar a ratat momentul psihologic să conducă cu 2-0 la seturi, s-a blocat, braşovenii au profitat, au revenit spectaculos şi au obţinut o victorie de trei puncte.

Rezultat final: CSM Corona Braşov – CSM Arcada Galaţi 3-1 (-22, 20, 23, 13).

Echipa gălăţeană a folosit formula de start: Kubicki 2 puncte, Bala 13 p, Krzic 7 p, Weber 8 p, Iereschenko 11 p, Stalekar 6 p – Kosinski, libero. Au mai intrat: Runcan 8.