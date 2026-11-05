Now Reading: Campania „Fii Moș Crăciun pentru o zi” a început la Galați: Cum poți deveni „spiriduș” pentru copiii din familii defavorizate în 2026

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    Campania „Fii Moș Crăciun pentru o zi” a început la Galați: Cum poți deveni „spiriduș” pentru copiii din familii defavorizate în 2026

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Campania „Fii Moș Crăciun pentru o zi” a început la Galați: Cum poți deveni „spiriduș” pentru copiii din familii defavorizate în 2026

Cătălin Mihai MOGAComunitate05.11.2026

Campania „Fii Moș Crăciun pentru o zi” a început la Galați: Cum poți deveni „spiriduș” pentru copiii din familii defavorizate în 2026

Gălățeanul Maximilian Doru a dat startul celei de-a VII-a ediții a campaniei civice independente „Fii Moș Crăciun pentru o zi”. Această inițiativă personală, desfășurată fără implicarea vreunui ONG sau asociație, este susținută exclusiv prin mobilizarea voluntară a comunității.

Scopul proiectului din acest an este de a aduce bucuria sărbătorilor de iarnă în comunitatea locală, oferind cadouri copiilor care provin din familii defavorizate, precum și celor din familii monoparentale care beneficiază de serviciile centrelor de zi.

Campania din 2026 continuă succesul înregistrat la ediția precedentă din 2025, când 115 copii au primit cadouri pregătite cu generozitate de oameni inimoși din Galați și din alte localități.

„Dincolo de numărul lor, fiecare cadou a însemnat o dorinţă împlinită şi un copil care a simţit că cineva s-a gândit la el”, spune Doru Maximilian.

Campania „Fii Moș Crăciun pentru o zi” a început la Galați: Cum poți deveni „spiriduș” pentru copiii din familii defavorizate în 2026

Foto: Doru Maximilian (arhivă personală)

Organizatorul a ales să lanseze apelul public din timp, tocmai pentru ca informațiile să ajungă la comunitate înainte de sărbători, permițând astfel atragerea unui număr mai mare de donatori și susținători, după ce în anii trecuți proiectul a atras inclusiv atenția presei naționale precum G4Media.

În acest moment, copiii își scriu deja scrisorile cu dorințe către Moș Crăciun, iar campania este deschisă tuturor celor care vor să se implice.

Gălățenii care doresc să devină „spiriduși” în acest an pot face acest lucru prin preluarea uneia sau mai multor scrisori, angajându-se să pregătească cadourile solicitate de micuți, toate detaliile și interacțiunea dintre donatori fiind gestionate prin intermediul grupului de Facebook dedicat campaniei.

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