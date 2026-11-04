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    Tragedie în județul Galați. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce a căzut într-o fântână din Umbrărești. Poliția a deschis dosar penal 

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Tragedie în județul Galați. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce a căzut într-o fântână din Umbrărești. Poliția a deschis dosar penal 

Maria ROMANIŢĂEveniment04.11.2026

Tragedie în județul Galați. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce a căzut într-o fântână din Umbrărești. Poliția a deschis dosar penal 

O intervenție de urgență a salvatorilor s-a transformat într-o adevărată tragedie în localitatea gălățeană Umbrărești, unde un bărbat în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-un puț.

Alerta a fost dată în cursul zilei de marți, 3 noiembrie 2026, când polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați prin apel de urgență cu privire la incidentul grav. 

La fața locului s-au deplasat imediat forțe extinse din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați și echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean, care au demarat o operațiune contracronometru pentru extragerea victimei din adâncuri. Din păcate, în ciuda eforturilor susținute depuse de echipele de salvare sosite la adresa indicată, manevrele de resuscitare nu au dat rezultate, medicii fiind obligați să declare decesul bărbatului. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor exacte ale morții. 

Din primele informații, bărbatut care și-a pierdut viața în mod tragic lucra ca tehnician veterinar în comunitate. Oamenii legii au demarat o anchetă amplă pentru a reconstitui dinamica evenimentului și pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs nefericitul incident. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Galați au confirmat măsurile luate în acest caz:

„În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, urmând ca, în funcţie de rezultatele cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.” 

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