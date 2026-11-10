Alertă RO-Alert în Tulcea: O țintă aeriană a pătruns în spațiul românesc și a dispărut de pe radar la 20 km de Sulina

O nouă alertă aeriană a pus în mișcare forțele de apărare în cursul serii de luni, 9 noiembrie. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană care a pătruns în spațiul aerian românesc, dispărând de pe radare în zona localității Sulina.

Sistemul de supraveghere a reperat inițial ținta la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei. Ulterior, conform datelor oficiale, evoluția acesteia a indicat o pătrundere în spațiul aerian național până la o distanță de 20 km est de Sulina, moment în care semnalul a dispărut de pe radar.

Pentru securizarea spațiului aerian, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat în regim de urgență de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Mesaj RO-Alert transmis populației

Ca urmare a evoluției situației de securitate, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La ora 17:19, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru a institui măsuri de alertare și protecție a populației din estul județului Tulcea.

Starea de alertă aeriană a fost ridicată oficial la ora 18:03. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că va reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția investigațiilor și a situației din teren.