Incendiu în municipiul Brăila: O casă de pe strada Mihai Eminescu a fost cuprinsă de flăcări (UPDATE)

UPDATE: Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că focul a izbucnit din cauza neatenției proprietarului, care a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid inflamabil, moment în care materialele combustibile din imediata apropiere s-au aprins violent.

Un incendiu puternic a izbucnit marți la o locuință situată pe strada Mihai Eminescu din municipiul Brăila. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 au intervenit de urgență pentru localizarea și stingerea flăcărilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a mobilizat la fața locului trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD.

Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului nu au fost persoane surprinse în interior, astfel că nu s-au înregistrat victime. Cu toate acestea, pagubele materiale sunt însemnate. Flăcările au distrus două camere de locuit și două holuri, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 40 de metri pătrați.

În acest moment, incendiul este lichidat, iar echipajele de pompieri lucrează la înlăturarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei exacte de la care a pornit focul.