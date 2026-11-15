Tricolorii şi-au amintit gustul dulce al victoriei

Naţionala României a învins sâmbătă seara formaţia Poloniei cu scorul de 2-1 (0-0), pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal.

Tricolorii lui Gheorghe Hagi au obţinut o victorie chinuită, prima din grupă şi prima oficială din cel de-al doilea mandat al selecţionerului, graţie golurilor marcate de Alexandru Cicâldău (mmin.68) şi Dennis Man (min.72), în timp ce pentru polonezi a punctat Marcel Regula (min.82).

„Să nu exagerăm acum şi să comparăm naţionala cu generaţia mea. E doar o victorie frumoasă, binevenită pentru încrederea şi entuziasmul grupului de la echipa naţională. Aveam nevoie de victorie, şi eu, şi jucătorii. Poate uneori sunt prea optimist, însă eu îmi propun lucruri mari. Repet ce am mai spus, vreau ca naţionala să joace precum generaţia noastră pe Wembley, când a avut posesie 70%. Iar defensiv să joace cum a jucat România cu Columbia. Pentru a ajunge acolo e un proces care necesită timp. Dar eu cred că jucătorii de la echipa naţională chiar au valoare. Există potenţial foarte mare, asta e senzaţia pe care o am. Chiar dacă am pierdut acele patru meciuri, jucătorii mi-au arătat în seara asta că potenţialul naţionalei este enorm. E însă nevoie de multă, multă, multă muncă.

Publicul de la Bucureşti este un jucător în plus pentru noi

Azi am avut încredere, atitudine bună şi entuziasm. Ştiam că publicul de la Bucureşti este un jucător în plus pentru noi. Iar aceste aspecte ne-au făcut să obţinem un rezultat foarte bun. Pentru noi era foarte importantă victoria. Încercăm acum să strângem rândurile şi peste două zile să facem din nou un meci bun, să fim mai buni ca adversarii. Polonia are o echipă foarte bună, cu jucători de un nivel tehnic înalt. Dar noi am stat în teren mai bine ca în precedentele patru meciuri şi ne-am apărat mult, mult mai bine. Iar când am atacat am făcut-o de fiecare dată foarte bine. Victoria aduce bucurie. Am făcut azi ambele faze bine, dar în atac putem juca mult mai bine. Adică să avem posesie, construcţia să fie mai bună şi să combinăm mai bine în atac. Dar aceste lucruri vor veni cu încrederea şi succesul”, a concluzionat selecţionerul României, Gheorghe Hagi.

România se menţine pe ultimul loc şi va juca ultimul meci din grupă, marţi, 17 noiembrie, în deplasare cu Bosnia-Herţegovina.

Sursa foto: Sportul Ilustrat