PSD a validat 11 miniştri pentru Guvernul Luca Niculescu

Partidul Social Democrat (PSD) a decis să intre la guvernare alături de premierul desemnat Luca Niculescu şi a validat lista celor 11 miniştri pe care îi va propune pentru viitorul Executiv.

Social-democraţii vor prelua portofolii importante, printre care Internele, Justiţia, Transporturile, Sănătatea şi Apărarea. În paralel, partidul cere modificări ale unor măsuri fiscale şi sociale, inclusiv indexări şi eliminarea contribuţiei la sănătate pentru anumite categorii de beneficiari. Decizia a fost luată miercuri, 14 octombrie, în cadrul şedinţei conducerii PSD desfăşurate la Vila Lac, potrivit președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

”Consiliul Politic Naţional al PSD a analizat astăzi situaţia României. România are urgent nevoie de un guvern funcţional, are urgenţe economice vitale. Prelungirea crizei politice este cale sigură către un faliment naţional. Menţinerea Guvernului demis şi interimar ar avea o notă de plată care ar îngenunchia şi ultima parte funcţională din economie. (…) De la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alţii fug de dezastrul pe care l-au produs. PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare pentru că priorităţile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu”, a declarat Sorin Grindeanu

Cine sunt cei 11 miniştri PSD din viitorul Guvern

Lista validată de conducerea social-democrată cuprinde următoarele nominalizări pentru viitorul Cabinet:

Marian Neacşu – vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne;

Ştefan Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor;

Natalia Intotero – ministrul Mediului;

Mihai Ghigiu – ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

Ştefan Radu Oprea – ministrul Apărării.

Florin Barbu – ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătăţii;

Florin Manole – ministrul Muncii;

Daniel Zamfir – ministrul Economiei;

Radu Marinescu – ministrul Justiţiei;

Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării;

Nominalizările au fost prezentate de preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ce măsuri cere PSD pentru a intra la guvernare

Pe lângă stabilirea echipei de miniştri, conducerea PSD a aprobat un set de solicitări care urmează să fie discutate cu premierul desemnat Luca Niculescu. Printre propunerile menţionate de Mediafax se numără indexarea unor drepturi şi eliminarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii de persoane, inclusiv mame şi veterani. Social-democraţii cer şi modificarea unor măsuri fiscale şi sociale adoptate anterior, care au generat controverse.

Deocamdată, lista completă a revendicărilor, categoriile exacte de beneficiari şi impactul bugetar al eventualelor schimbări nu au fost prezentate public în detaliu. Propunerile urmează să fie negociate în cadrul discuţiilor pentru definitivarea programului de guvernare.

Guvernul Niculescu, următoarea etapă a negocierilor politice

Decizia PSD de a participa la guvernare reprezintă un pas important în formarea viitorului Executiv. Partidul va avea 11 reprezentanţi în Cabinet, în timp ce negocierile trebuie să stabilească şi titularii celorlalte portofolii. După definitivarea programului de guvernare şi a listei complete de miniştri, urmează procedurile parlamentare necesare pentru instalarea noului Guvern.

Premierul desemnat a anunţat faptul că joi, 15 octombrie 2026, va depune în Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor din Guvernul Niculescu.