VIDEO: Președintele Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist accesul la conferințele de presă pe toată durata mandatului

Tensiuni majore la finalul conferinței de presă susținute marți seară, 10 noiembrie, de președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a refuzat să răspundă întrebării adresate de jurnalistul de investigație Ovidiu Vanghele și i-a transmis acestuia, în direct, că nu va mai fi primit la Palatul Cotroceni până la finalul mandatului său.

Potrivit relatărilor din presa centrală, inclusiv Digi24 și HotNews, incidentul a avut loc spre finalul întâlnirii cu presa. Ovidiu Vanghele, fondator al Centrului de Investigații Media, a fost ultimul jurnalist căruia i s-a permis să adreseze o întrebare. Acesta l-a întrebat pe șeful statului cum comentează un vot dat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de către procurorul general Cristina Chiriac.

În loc să ofere un răspuns pe tema ridicată, președintele Nicușor Dan a anunțat public că a dispus interzicerea accesului jurnalistului la evenimentele de la Cotroceni, invocând presupuse injurii pe care acesta i le-ar fi adus anterior.

„În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințele mele de presă în acest mandat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, a declarat președintele Nicușor Dan, citat de TVR Info.

Reacția jurnalistului

La scurt timp după încheierea conferinței, dar și în cursul dimineții de miercuri, Ovidiu Vanghele a reacționat printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, relatat de Adevărul. Jurnalistul a precizat că nu i-a fost comunicată niciodată anterior vreo decizie oficială de retragere a acreditării și a subliniat că singura sa nemulțumire este legată de faptul că cetățenii nu au primit un răspuns la o întrebare de interes public privind activitatea procurorului general.

Totodată, în spațiul public au apărut imediat dezbateri legate de cadrul legal al unei astfel de interdicții, în condițiile în care accesul presei la instituțiile publice este reglementat prin Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Sursa foto: euronews.ro