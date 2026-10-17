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    Alertă aeriană în Tulcea. Mesaj RO-Alert emis în miez de noapte după ce radarele MApN au detectat o țintă spre România

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Alertă aeriană în Tulcea. Mesaj RO-Alert emis în miez de noapte după ce radarele MApN au detectat o țintă spre România

Maria ROMANIŢĂRegional17.10.2026

Alertă aeriană în Tulcea. Mesaj RO-Alert emis în miez de noapte după ce radarele MApN au detectat o țintă spre România

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de sâmbătă, 17 octombrie, o țintă aeriană aflată pe teritoriul Ucrainei. Aceasta evolua pe o direcție orientată spre granița cu România, la nord de localitatea Plauru din județul Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care asigură serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de urgență de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru a alerta populația din nordul județului Tulcea. Ca urmare a acestei proceduri, la ora 01:54 a fost transmis un mesaj RO-Alert către locuitori, iar alerta aeriană a încetat ulterior, la ora 02:30.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a transmis Ministerul Apărării Naționale în informarea oficială de presă.

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