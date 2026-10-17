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    Razie de amploare în Însurăței după un val de accidente mortale. Zeci de bicicliști și căruțași, amendați de Poliția Rutieră

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Razie de amploare în Însurăței după un val de accidente mortale. Zeci de bicicliști și căruțași, amendați de Poliția Rutieră

Maria ROMANIŢĂRegional17.10.2026

Razie de amploare în Însurăței după un val de accidente mortale. Zeci de bicicliști și căruțași, amendați de Poliția Rutieră

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au declanșat, vineri, o acțiune de amploare pentru reducerea riscului rutier pe raza orașului Însurăței. Filtrele au fost organizate în intervalul orar 15:00–21:00, contextul fiind unul extrem de îngrijorător. În primele nouă luni ale anului 2026, în această zonă s-au înregistrat 9 accidente rutiere grave, în urma cărora 6 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite grav.

În cadrul raziei, echipajele de poliție au aplicat nu mai puțin de 66 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice a depășit suma de 11.800 de lei.

Cei mai mulți dintre cei sancționați au fost utilizatorii de vehicule vulnerabile sau alternative. Din totalul amenzilor, 45 au fost aplicate pentru abateri săvârșite de bicicliști și 4 pentru nereguli legate de căruțe. De asemenea, polițiștii au mai sancționat 6 șoferi pentru viteză, 4 pentru neutilizarea centurii și au aplicat alte 7 amenzi pentru diverse abateri.

„Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia dintre noi!”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila, precizând că acțiunile pentru prevenirea accidentelor vor continua în perioada următoare.

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