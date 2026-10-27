Alertă ANM: Cod galben de ploi și vânt puternic în sud-estul țării. Ce zone sunt afectate în regiune 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și două atenționări Cod galben valabile pentru intervalul 27 – 28 octombrie. Vizate sunt ploi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului, precum și intensificări ale vântului. În sudul și centrul Moldovei, inclusiv în zona județului Galați, se vor înregistra temporar rafale de vânt cu viteze în general de 40…50 km/h, iar cantitățile de apă acumulate vor fi cuprinse între 10 și 30 l/mp.

Prima atenționare Cod galben este valabilă de marți, 27 octombrie, de la ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, la ora 12:00. Aceasta vizează ploi însemnate cantitativ în județele învecinate Tulcea și Constanța, dar și în Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și municipiul București. În aceste regiuni, prin acumulare sau în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor atinge 20…30 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.

Cea de-a doua avertizare Cod galben intră în vigoare marți, 27 octombrie, la ora 16:00, și va fi valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 15:00. Fenomenele vizate sunt intensificări puternice ale vântului în județele Brăila, Buzău, Ialomița și Călărași. În aceste zone din proximitatea Galațiului, vântul va sufla cu putere, înregistrând la rafală viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, fapt ce poate genera probleme în trafic și în alimentarea cu energie electrică.

La nivel național, în zona Carpaților de Curbură și în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, meteorologii anunță precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe crestele montane se va depune un strat nou de zăpadă de 3…5 cm, iar vântul va sufla extrem de puternic, depășind viteze de 60…80 km/h. Vremea se va menține închisă și umedă în cea mai mare parte a regiunii până la mijlocul săptămânii.