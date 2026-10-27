Galațiul, gazda unui amplu Stagiu Național de Aikido. Practicanți reuniți într-un eveniment dedicat disciplinei, armoniei și performanței

Sala de Judo din incinta Sălii Sporturilor Dunărea din Galați a găzduit, în perioada 24-25 octombrie, Stagiul Național de Aikido, un eveniment care a reunit practicanți din mai multe zone ale țării, într-o atmosferă de respect, disciplină, prietenie și dorință de perfecționare.

Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Sakura Kiai Galați, prin președinta clubului, doamna Aura Ledaru, structură sportivă afiliată la Federația Română de Aikido. Manifestarea s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați, în calitate de partener în cadrul proiectului „Promovarea sportului de performanță seniori 2026”.

La stagiu au participat reprezentanți ai unor cluburi de aikido din Galați, Brăila, Focșani, Craiova, Roșiorii de Vede, Bistrița, București și Brașov. Diversitatea participanților a oferit evenimentului o dimensiune aparte: pe aceeași saltea s-au întâlnit practicanți de la începători cu centură albă până la maeștri cu gradul de 8 Dan.

Dincolo de tehnicile exersate și de pregătirea specifică artelor marțiale, stagiul a reprezentat o oportunitate de schimb de experiență, învățare reciprocă și consolidare a legăturilor dintre practicanții și cluburile participante. Aikido-ul înseamnă nu doar pregătire fizică, ci și autocontrol, răbdare, încredere în sine și capacitatea de a găsi echilibrul în situații dificile.

Examene de grad promovate cu succes

Un moment important al evenimentului l-au constituit examenele pentru gradele Kyu, susținute de practicanții aflați în etapa corespunzătoare pregătirii lor. Toți candidații au promovat examenele, bucurându-se de recunoașterea națională a progresului demonstrat, precum și de diplomele și centurile corespunzătoare nivelului obținut.

Rezultatele au răsplătit munca depusă la antrenamente, perseverența și dorința fiecărui practicant de a evolua. Pentru copii, tineri și adulți deopotrivă, promovarea unui examen de grad reprezintă nu doar o confirmare a cunoștințelor tehnice, ci și un pas înainte în dezvoltarea personală.

Galațiul, un loc al întâlnirilor și al ospitalității

Participanții care au rămas cazați în județul Galați au avut ocazia să descopere și frumusețea orașului de la Dunăre. Oaspeții s-au bucurat de preparatele culinare locale, de ospitalitatea gazdelor și de panorama specifică orașului, îmbinând activitatea sportivă cu experiența unei vizite într-o comunitate cu identitate și tradiții proprii.

Astfel, stagiul a contribuit nu numai la promovarea aikido-ului, ci și la susținerea imaginii Galațiului ca gazdă a evenimentelor sportive care aduc împreună oameni din diferite regiuni ale țării.

Un mesaj de mulțumire și o invitație pentru viitor

La finalul evenimentului, doamna Aura Ledaru, președinta Clubului Sportiv Sakura Kiai Galați și organizatoarea stagiului, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au contribuit la reușita acestei întâlniri naționale:

„Le mulțumesc tuturor invitaților, instructorilor, practicanților și familiilor care au fost alături de noi și au făcut posibil acest eveniment. Mă bucur că am reușit să reunim la Galați oameni de vârste și niveluri de pregătire diferite, uniți de aceeași pasiune pentru Aikido și de dorința de a evolua împreună. Adresez, de asemenea, mulțumiri Primăriei Municipiului Galați pentru sprijinul acordat în calitate de partener în cadrul proiectului «Promovarea sportului de performanță seniori 2026». Susținerea instituțională este importantă pentru dezvoltarea activitățiilor sportive și pentru crearea unor oportunități de participare și progres pentru comunitate. Ne dorim ca astfel de evenimente să devină prilejuri constante de întâlnire, învățare și prietenie. Îi așteptăm cu drag pe toți participanții și cu alte ocazii la Galați!”

Stagiul Național de Aikido din weekend reconfirmă rolul sportului ca mijloc de educație, apropiere între comunități și dezvoltare personală. Prin implicarea cluburilor, a instructorilor, a sportivilor și a partenerilor instituționali, Galațiul a fost, timp de două zile, un spațiu al disciplinei, respectului și armoniei, valori fundamentale ale practicii Aikido.