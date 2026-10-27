Angajări în Armată: Garnizoana Galați scoate la concurs zeci de posturi de soldat și gradat profesionist 

Garnizoana Galați organizează o amplă campanie de recrutare și selecție pentru încadrarea unor funcții de soldat și gradat profesionist (SGP). Persoanele interesate au oportunitatea de a urma o carieră militară în structuri moderne și de elită ale Forțelor Terestre Române. Pe lângă unitățile militare de tradiție din municipiu, la nivelul garnizoanei a fost înființată și o structură nouă, subordonată UM 01459 Constanța, care suplimentează semnificativ numărul de locuri disponibile pentru candidați.

Oferta de angajare cuprinde zeci de posturi repartizate pe mai multe arme și specialități. Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă” pune la dispoziție 7 locuri la arma Auto, un loc la Comunicații și tehnologia informației și un loc la Geniu. Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” oferă 4 locuri la Auto, 4 locuri la Rachete și artilerie antiaeriană, 3 locuri la Infanterie și un loc de bucătar (Intendență). De asemenea, noua structură militară scoate la concurs 34 de funcții: 28 de locuri la Rachete și artilerie antiaeriană, 3 locuri la Comunicații și tehnologia informației și 3 locuri la arma Auto.

Pentru a participa la selecție, candidații trebuie să aibă cetățenie română, domiciliul în România și vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani. Din punct de vedere al studiilor, este necesară absolvirea a cel puțin 10 clase. Cei care optează pentru funcțiile de șofer (arma Auto) trebuie să dețină permis de conducere valabil pentru categoriile B și C. Printre alte criterii obligatorii se numără independența politică, lipsa antecedentelor penale, precum și declararea ca apt medical și psihologic.

Dosarele de înscriere se depun în funcție de unitatea militară vizată. Pentru posturile de la Batalionul 284 Tancuri, dosarele se primesc la sediul UM 01551 (strada Crizantemelor nr. 2) până la data de 30 octombrie 2026. Pentru Batalionul 300 Infanterie Mecanizată, termenul limită este tot 30 octombrie 2026, în timp ce pentru noua structură (UM 01459) înscrierile se fac până pe 16 noiembrie 2026. Acestea din urmă se depun la sediul UM 01552 (strada Ștefan cel Mare nr. 32), de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00. Informații complete pot fi obținute la sediile unităților sau pe platforma recrutaremapn.ro.