Primăria Galați atribuie 900 de locuri noi de parcare în Micro 19, Aurel Vlaicu și Piața Centrală. Ghidul complet pentru șoferi 

Primăria municipiului Galați anunță deschiderea unei noi sesiuni de atribuire pentru aproximativ 900 de locuri de parcare de domiciliu și reședință nou amenajate. Vizați sunt șoferii care locuiesc în cartierele Micro 19 (zona 3, subzona C), Aurel Vlaicu (zona 12, subzona C) și Piața Centrală / Parc Eminescu (zona 20, subzona C). Sesiunea se va derula în perioada 1 – 9 noiembrie 2026, exclusiv online, pe site-ul oficial al municipalității, iar momentul la care se face rezervarea inițială nu este definitoriu pentru atribuirea finală a locului.

Procedura este împărțită în doi pași obligatorii. Prima etapă, cea de rezervare a locului de parcare, se va desfășura de pe 1 noiembrie (ora 08:00) până pe 4 noiembrie (ora 07:59). Solicitanții trebuie să acceseze secțiunea dedicată de pe site-ul instituției, iar la final vor primi pe e-mail un cod unic de identificare. În baza acestui cod, cetățenii pot aduce modificări sau pot muta rezervarea pe parcursul celor trei zile. Cea de-a doua etapă, dedicată încărcării documentelor, va începe pe 4 noiembrie (ora 08:00) și se va încheia pe 9 noiembrie (ora 07:59).

Pentru validarea cererii, gălățenii trebuie să încarce online actul de identitate care să ateste domiciliul în zona parcurgului, actul de proprietate al imobilului în integralitate, certificatul de înmatriculare al mașinii cu ITP valabil și polița RCA. De asemenea, mașina trebuie să fie înregistrată la rolul fiscal al Primăriei Galați, fără datorii. O altă condiție eliminatorie este ca solicitanții să aibă declarată cel puțin o persoană pentru taxa de salubrizare la adresa respectivă și să nu aibă nicio obligație bugetară sau amendă neachitată pe anul în curs.

Regulamentul este extrem de strict în privința anumitor categorii de proprietari. Nu vor fi admiși la procedura de atribuire cei care dețin garaje amplasate pe raza municipiului Galați, persoanele care nu pot dovedi domiciliul în imobilul respectiv sau cei care nu dețin un autovehicul. Totodată, dosarele persoanelor cu handicap nu mai fac obiectul acestui regulament online, cererile lor urmând să fie soluționate direct de Serviciul Reparații Străzi și Imobile din cadrul Primăriei Galați.