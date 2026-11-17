Un cetăţean ucrainean s-a ales cu dosar penal pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere 100 de euro unui poliţist de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Isaccea pentru a scăpa de sancţiune, deşi autoturismul pe care îl conducea avea inspecţia tehnică periodică (ITP) expirată.

Potrivit informaţiilor transmise de Garda de Coastă, incidentul a avut loc ieri, luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 14:30, pe sensul de ieşire din România al PTF Isaccea.

A refuzat banii şi a sesizat imediat Direcţia Generală Anticorupţie

În timpul controlului de frontieră, poliţistul a verificat documentele maşinii şi a constatat că ITP-ul autoturismului era expirat. Pentru a-l determina pe agent să nu aplice măsurile legale, şoferul ucrainean a introdus o bancnotă de 100 de euro printre actele prezentate la control.

Poliţistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani şi i-a adus la cunoştinţă bărbatului că gestul său constituie infracţiunea de dare de mită. Imediat, a fost sesizată Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) prin linia Call-center, iar parchetul competent a fost informat pentru continuarea cercetărilor legale.