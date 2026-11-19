Un accident feroviar cumplit s-a produs astăzi, 19 noiembrie 2026, în localitatea Florești (zona Cap Roșu), județul Prahova, unde un autoturism a fost lovit în plin de un tren de călători care circula pe ruta Galați – Brașov. În urma impactului violent, o tânără mamă de 26 de ani și fetița ei, în vârstă de 3 ani și șase luni, și-au pierdut viața.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, citate de Radio România, la fața locului au intervenit de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Manevre de resuscitare fără rezultat pentru mamă și copil

La sosirea echipajelor de salvare, cele două victime se aflau în stop cardio-respirator. Medicii și paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, fiind declarat decesul atât pentru femeia de 26 de ani, cât și pentru fetița de 3 ani și jumătate.

În trenul de călători care circula pe relația Galați – Brașov se aflau aproximativ 200 de pasageri, niciunul dintre aceștia nefiind rănit. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia la trecerea la nivel cu calea ferată.

Sursa foto: observatornews.ro