După o pauză de aproximativ trei luni de la încheierea colaborării cu emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, Denise Rifai revine pe micul ecran cu un nou format de televiziune. Prezentatoarea va modera emisiunea „TOC Show”, care va fi difuzată la Antena Stars începând de luni, 30 noiembrie 2026, de luni până joi, de la ora 21:30.

Potrivit informațiilor citate de Paginademedia.ro și HotNews.ro, noua producție intră chiar pe tronsonul orar ocupat până acum de emisiunea „Spynews TV Live”, prezentată de Mara Bănică și Alexandru Constantin, urmând ca Mara Bănică să continue pe post cu ediția de duminică a emisiunii „Spynews TV”.

Ce aduce nou formatul „TOC Show”

Emisiunea își propune să îmbine interviurile unu-la-unu cu personalități din diverse domenii și dezbateri pe subiecte de actualitate, alături de invitați și specialiști prezenți în platou. Totodată, formatul va include și o rubrică-surpriză, detaliile complete urmând să fie dezvăluite odată cu apropierea premierei.

„Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați”, a declarat Denise Rifai.

Traseul TV din acest an al prezentatoarei

Revenirea la Antena Stars vine după un an plin de schimbări în cariera vedetei: