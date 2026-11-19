Volumul lucrărilor de construcţii din România a înregistrat o temperare în luna septembrie 2026 comparativ cu august, scăzând cu 4,2% ca serie brută şi cu 7,8% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, informează Institutul Naţional de Statistică (INS), citat de News.ro.

Cu toate acestea, raportat la aceeaşi perioadă a anului trecut, sectorul rămâne pe un trend puternic ascendent. În primele nouă luni din 2026 (1 ianuarie – 30 septembrie), volumul total al lucrărilor s-a majorat cu 15,1% ca serie brută şi cu 11,8% ca serie ajustată, potrivit stiripesurse.ro.

„În luna septembrie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, faţă de luna august 2026, ca serie brută, cu 4,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 7,8%. Faţă de luna septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 13,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 14,3%. În perioada 1.I-30.IX.2026, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de perioada 1.I-30.IX.2025, ca serie brută, cu 15,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 11,8%”, arată, joi, INS, într-un comunicat de presă.

Ce a tras în jos sectorul în septembrie faţă de luna august

Reculul consemnat în septembrie 2026 faţă de luna precedentă a fost vizibil pe aproape toate segmentele de activitate, atât pe elemente de structură, cât şi pe obiecte de construcţii:

Pe elemente de structură (serie brută): Au scăzut lucrările de construcţii noi (-4,5%), reparaţiile capitale (-3,7%) şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-3,4%). Ca serie ajustată, scăderile au fost de 12,0% la întreţinere şi reparaţii curente, 9,0% la construcţii noi şi 5,6% la reparaţii capitale.

Pe obiecte de construcţii (serie brută): S-au diminuat lucrările la clădirile nerezidenţiale (-11,7%) şi la clădirile rezidenţiale (-8,9%), singurul plus fiind consemnat la construcţiile inginereşti (+1,0%). Ca serie ajustată, toate cele trei categorii au fost pe minus: clădiri nerezidenţiale (-17,7%), clădiri rezidenţiale (-13,1%) şi construcţii inginereşti (-5,6%).

Creşteri puternice faţă de 2025 şi bilanţul primelor nouă luni

Comparativ cu septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a urcat cu 13,2% ca serie brută (şi cu 14,3% ca serie ajustată), susţinut în special de construcţiile noi (+17,1% brut / +17,7% ajustat) şi de avansul puternic al clădirilor rezidenţiale (+24,3% brut / +24,9% ajustat) şi al construcţiilor inginereşti (+17,1% brut / +17,8% ajustat). Singura scădere anuală în septembrie a fost la clădirile nerezidenţiale, ca serie brută (-1,5%), în timp ce pe serie ajustată acestea au bifat un uşor avans (+0,9%).

Pe ansamblul primelor nouă luni din 2026 (1 ianuarie – 30 septembrie), comparativ cu intervalul similar din 2025, evoluţia rămâne pozitivă pe toate planurile: