Căutările desfăşurate de forţele de ordine în judeţul Brăila s-au încheiat cu un deznodământ tragic. Femeia în vârstă de 74 de ani din localitatea Gropeni, a cărei dispariţie a fost semnalată autorităţilor marţi seară, a fost găsită decedată în extravilanul localităţii, fără a prezenta urme de violenţă.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila, sesizarea privind dispariţia femeii, în vârstă de 74 de ani, a fost făcută marţi, 17 noiembrie 2026, în jurul orei 19:25, prin apel la numărul unic de urgenţă 112. Din primele verificări a reieşit că aceasta plecase în mod voluntar de la domiciliul său din Gropeni încă din data de 16 noiembrie şi nu mai revenise acasă.

Descoperită în extravilanul localităţii Gropeni

Pentru găsirea ei, au fost mobilizate echipaje din cadrul IPJ Brăila, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Brăila. Din nefericire, în urma activităţilor de căutare, trupul neînsufleţit al femeii a fost găsit în extravilanul localităţii Gropeni.

Poliţiştii au precizat că pe corpul victimei nu au fost identificate urme de violenţă. Trupul neînsufleţit a fost preluat şi transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Brăila, în vederea efectuării necropsiei care va stabili cauza exactă a decesului.

În cauză, oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.