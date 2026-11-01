Razie de amploare pe șosele: Șoferi și bicicliști prinși pe picior greșit în trafic de polițiștii rutieri

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au intensificat controalele pe drumurile publice din județ în acest sfârșit de săptămână, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Acțiunile au vizat în mod special depistarea persoanelor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, cu scopul de a preveni accidentele grave și de a crește siguranța în trafic.

Filtrele au fost amplasate strategic pe tronsoanele de drum cu risc ridicat și în intervalele orare critice, fiind utilizate aparatele etilotest și drugtest. În data de 30 octombrie, verificările au scos la iveală un caz extrem în care aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul unui conducător de bicicletă la Ciucurova (foto). A doua zi, pe 31 octombrie, un conducător auto a fost și el depistat cu o alcoolemie de 0,23 mg/l în aerul expirat, ambele fapte fiind sancționate contravențional conform prevederilor legale.

Serviciul Rutier Tulcea reamintește tuturor participanților la trafic regulile stricte privind consumul de alcool. În cazul șoferilor, valorile cuprinse între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat atrag răspunderea contravențională, în timp ce depășirea pragului de 0,40 mg/l impune prelevarea obligatorie de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Pentru conducătorii de biciclete, circulația pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice constituie, de asemenea, o contravenție gravă.

Oamenii legii avertizează că acțiunile de control vor continua pe arterele rutiere din întreg județul. Polițiștii recomandă ferm cetățenilor să nu se deplaseze pe drumurile publice dacă au consumat alcool sau substanțe psihoactive, să apeleze la transportul public, servicii de transport alternativ sau la un șofer desemnat și să manifeste maximă responsabilitate în trafic.

Nopți de foc pe șosele: Alcoolemii record de peste 1 mg/l în aerul expirat

Polițiștii tulceni trag un semnal de alarmă după ce filtrele din ultimele nopți au scos la iveală șoferi iresponsabili pe drumurile publice, unii dintre ei aflați în stare avansată de ebrietate.

Conform datelor oficiale transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea:

„În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, polițiștii rutieri din Tulcea au oprit mai mulți șoferi care au decis să conducă după ce au băut. Aparatele etilotest au indicat valori alarmante în cazul a trei conducători auto: 1,05 mg/l, 0,62 mg/l și 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru aceștia a urmat drumul spre spital în vederea recoltării de probe biologice, alegându-se cu dosare penal. Alți conducători auto, depistați cu valori mai mici, au fost sancționați cu amendă și s-au ales cu permisele suspendate.”

Oamenii legii reiterează că urcatul la volan sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive nu este o întâmplare, ci o alegere conștientă care pune în pericol viața tuturor participanților la trafic. Controalele de amploare vor continua pe toate arterele din județ pentru eliminarea riscurilor rutiere.