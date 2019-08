Consumul a cel puţin trei căni cu cafea pe zi creşte riscul de migrenă

Trei căni cu cafea consumate într-o zi sunt suficiente pentru a contribui la declanşarea unei migrene, sugerează un nou studiu citat recent de Press Association, potrivit Agerpres.

În cazul persoanelor care se confruntă cu migrene episodice, una sau două porţii de băuturi cofeinizate nu au fost asociate cu apariţia în ziua respectivă a durerilor de cap, potrivit unui studiu publicat în American Journal of Medicine. Însă trei sau mai multe porţii pot duce la creşterea riscului de migrene în aceeaşi zi sau în următoarea.

''Pe baza studiului nostru, un consum de una sau două băuturi cofeinizate pe zi nu pare să fie asociat cu apariţia unei migrene, însă trei sau mai multe porţii ar putea fi legate de creşterea riscului de a dezvolta o migrenă'', a declarat autoarea principală a cercetării, Elizabeth Mostofsky.

Un grup de specialişti din Boston, Massachusetts, de la Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Brigham and Women's Hospital şi Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH) a evaluat rolul băuturilor cu cofeină ca potenţial declanşator al migrenei.

''În timp ce unii factori declanşatori potenţiali - cum ar fi privarea de somn - pot creşte doar riscul de migrenă, rolul cofeinei este deosebit de complex deoarece poate declanşa un atac, însă poate ajuta totodată şi la controlul simptomelor. Impactul cofeinei depinde atât de doză cât şi de frecvenţă, însă, deoarece există puţine studii asupra riscului imediat de migrene după aportul de băuturi cu cofeină, dovezile sunt prea limitate pentru a putea fi formulate recomandări dietetice pentru persoanele cu migrene'', a notat Mostofsky.

Participanţii la studiu, 98 de adulţi cu episoade frecvente de migrenă, au completat într-un jurnal electronic, în fiecare dimineaţă şi seară, timp de cel puţin şase săptămâni numărul total de porţii de cafea cu cofeină, ceai şi băuturi energizante consumate şi detalii despre durerile de cap resimţite, inclusiv momentul apariţiei, intensitatea şi medicamentele utilizate.

O porţie este definită prin circa 225 de grame de cafea cu cofeină, 170 de grame de ceai, o cutie de 0,33 ml de băutură răcoritoare cofeinizată sau o cutie cu 50 de grame de băutură energizantă.

Oamenii de ştiinţă au declarat că aceste porţii conţineau între 25 şi 150 de miligrame de cofeină, motiv pentru care nu au putut calcula cantitatea de cofeină asociată cu creşterea riscului de migrene.

În cazul persoanelor care consumă rar băuturi cu cofeină, chiar şi una sau două porţii pot creşte riscul de apariţie a unei migrene în ziua respectivă, se arată în studiu.

Datele de referinţă au indicat că participanţii au prezentat, în medie, cinci episoade de dureri de cap pe lună - iar 66% dintre ei au consumat în mod obişnuit până la două porţii de băuturi cofeinizate pe zi. Aproximativ 12% au consumat trei sau mai multe căni.

Pe parcursul celor şase săptămâni ale cercetării, participanţii au prezentat o medie de 8,4 episoade de dureri de cap. Toţi participanţii au raportat că consumat de băuturi cofeinizate în cel puţin o zi în timpul studiului, cu o medie de 7,9 porţii pe săptămână, notează Press Association

Migrena este o tulburare care afectează aproximativ 1,04 miliarde de adulţi din întreaga lume.