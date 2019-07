Consumul a trei porţii de peşte pe săptămână reduce riscul de cancer colorectal

Consumul a trei sau mai multe porţii de peşte pe săptămână reduce riscul dezvoltării cancerului colorectal, sugerează un nou studiu preluat de Press Association, potrivit Agerpres. Persoanele care consumă peşte cu regularitate prezintă un risc de a dezvolta cancer colorectal cu 12% mai mic decât cei care consumă mai puţin de o porţie pe săptămână, susţin experţii. Concluziile studiului se referă la toate tipurile de peşte, iar persoanele care consumă doar porţii mici de peşte gras pot de asemenea să minimalizeze riscul de cancer colorectal cu 10%. Studiul, realizat de o echipă din care au făcut parte şi experţi de la Universitatea Oxford şi Agenţia Internaţională pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC), a fost publicat în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology. Cercetarea a fost finanţată de World Cancer Research Fund (WCRF) şi vizează intensificarea recomandărilor referitoare la consumul de peşte în rândul populaţiei. În cadrul studiului, cercetătorii au examinat obiceiurile alimentare a 476.160 de persoane cu ajutorul unor chestionare referitoare la frecvenţa cu care consumă anumite alimente. Întrebările au inclus detalii despre cantitatea de peşte consumată - inclusiv tipul de peşte consumat - alb, uleios, gras sau slab. Pe perioada monitorizată în studiu, de 14,9 ani, 6.291 de persoane au dezvoltat cancer colorectal. Potrivit rezultatelor cercetării, consumul oricărui tip de peşte într-o cantitate de 359,1 grame pe săptămână a dus la o scădere a riscului de cancer colorectal cu 12%, în comparaţie cu consumul unei cantităţi de peşte mai mici de 63,49 grame pe săptămână. În plus, persoanele care au consumat doar 123,9 grame de peşte gras pe săptămână precum somonul şi sardinele au prezentat un risc cu 10% mai mic de a dezvolta cancer colorectal. O porţie obişnuită de peşte are circa 100 de grame. "Consumul de peşte pare să reducă riscul de cancer colorectal şi ar trebui încurajat ca parte dintr-o dietă sănătoasă", au concluzionat cercetătorii. Potrivit oamenilor de ştiinţă, peştele gras şi peştele uleios sunt o sursă extrem de bogată de acizi graşi polinesaturaţi cu catena lungă n-3 (n-3 LC-PUFA), despre care se crede că ar avea efecte protectoare asupra organismului, prevenind procesele inflamatorii. Peştele slab conţine de asemenea acizi graşi similari. "Potrivit cercetării noastre, consumul de peşte pare să reducă riscul de cancer colorectal şi ar trebui încurajat ca parte dintr-o dietă sănătoasă", a spus Marc Gunter, cercetător principal în cadrul IARC. "Un punct slab al studiului este acela că datele privind alimentaţia colectate de la participanţi nu au inclus informaţii despre administrarea suplimentelor de ulei de peşte". ''Aceste suplimente cu untură de peşte necuantificate ar putea de asemenea avea un efect asupra cancerului colorectal, fiind necesare studii suplimentare pentru a vedea dacă peştele sau uleiul de peşte influenţează riscul de cancer colorectal''. Consumul fructelor de mare nu pare să aibă niciun efect asupra riscului de cancer colorectal. "Acest studiu amplu este o dovadă ştiinţifică în plus care sugerează că peştele ar putea reduce riscul cancerului colorectal", a precizat Anna Diaz Font, directoarea de finanţare în domeniul cercetării în cadrul WCRF. "Motivele biologice pentru care consumul de peşte poate scădea riscul de cancer nu sunt pe deplin înţelese, dar una dintre teorii include acizii graşi specifici precum omega-3, care se găsesc aproape în mod exclusiv în peşte, având un efect protector prin intermediul proprietăţilor antiinflamatoare". Cancerul colorectal este a patra cea mai răspândită formă de cancer în Regatul Unit şi are a doua cea mai mare rată de mortalitate dintre toate cancerele. În 2015, în Marea Britanie au fost diagnosticate 43.178 de cazuri de cancer colorectal. Experţii sunt de părere că 40% dintre toate tipurile de cancer sunt cauzate de un stil de viaţă nesănătos. Cercetări anterioare realizate de WCRF au descoperit doar dovezi limitate referitor la legătura dintre consumul de peşte şi un risc mai redus de cancer colorectal.

