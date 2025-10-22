Pilulele Jinfeng, o formulă tradiţională chinezească, ar putea îmbunătăţi receptivitatea endometrială, arată un studiu pe animale

Un studiu publicat în Reproductive and Developmental Medicine indică faptul că Pilulele Jinfeng, o formulă tradiţională chinezească pe bază de plante, pot contribui la refacerea receptivităţii endometriale în cazurile de endometru subţire, o afecţiune frecvent asociată cu infertilitatea. Cercetarea a fost realizată pe şobolani femele Sprague-Dawley, iar rezultatele au arătat o creştere vizibilă a grosimii endometrului, precum şi o îmbunătăţire a densităţii glandulare şi a vascularizaţiei. De asemenea, au fost înregistraţi mai mulţi markeri moleculari specifici unui mediu favorabil implantării.

Endometrul subţire, definit ca o mucoasă uterină cu grosime mai mică de 7 mm, afectează până la 2,5% dintre femeile care se confruntă cu dificultăţi de concepţie. Afecţiunea poate apărea după intervenţii uterine repetate, infecţii sau dezechilibre hormonale şi influenţează fluxul sanguin necesar dezvoltării mucoasei.

Pilulele Jinfeng sunt utilizate de secole în medicina tradiţională chinezească şi combină plante cu ingrediente de origine animală. Conform tradiţiei, acestea ar stimula circulaţia, ar regla echilibrul hormonal şi ar susţine organele implicate în reproducere.

În cadrul experimentului, cercetătorii au indus endometru subţire la şobolani cu ajutorul etanolului 95%, obţinând leziuni controlate ale mucoasei. Animalele au fost apoi împărţite în patru grupuri: control, model fără tratament, tratament cu valerat de estradiol şi tratament cu Pilulele Jinfeng. Efectele au fost evaluate prin metode histologice, imunofluorescenţă, teste ELISA şi qPCR, pentru a analiza structura ţesutului, expresia genică şi nivelul proteinelor implicate în procesul de implantare.

Rezultatele, menţionate şi de SciTechDaily, arată că şobolanii trataţi cu Pilulele Jinfeng prezentau un endometru mai gros, cu structura ondulată refăcută, o densitate mai mare a glandelor şi o vascularizare intensificată. Formula este descrisă în medicina tradiţională ca având efecte de „încălzire a rinichilor, hrănire a ficatului şi splinei, reglare a vaselor Chong şi Ren şi stimulare a circulaţiei sângelui”. Studiul oferă o interpretare moleculară a acestor acţiuni, evidenţiind regenerarea vasculară şi sprijinirea proceselor de reparare tisulară.

Concluziile cercetătorilor sugerează că o abordare care combină medicina tradiţională chineză cu tehnologiile moderne de reproducere ar putea deschide noi direcţii pentru tratamente destinate infertilităţii, în special în cazurile asociate cu endometru subţire. (sursa stiripesurse.ro)