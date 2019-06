Puterea lui Popeye Marinarul: O substanţă din spanac sporeşte forţa musculară

Celebrul personaj de benzi şi desene animate Popeye Marinarul îşi creştea puterea musculară mâncând spanac, însă oamenii de ştiinţă din Germania au confirmat că scenele în cauză nu reprezintă un simplu mit urban şi au anunţat recent că au descifrat secretul aflat în spatele acestei legende, informează DPA, potrivit Agerpres. Postul de radio ARD şi postul de televiziune ARTE au anunţat marţi că un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Berlin, sprijinit de Agenţia mondială antidoping (WADA), a dezvăluit că substanţa ecdisteron, prezentă în spanac, a sporit puterea musculară a sportivilor examinaţi în cadrul acestei cercetări ştiinţifice şi ar trebui să fie declarată ilegală. Potrivit studiului, sportivii care au participat la un program de antrenament ce viza creşterea forţei musculare - întins pe durata a 10 săptămâni - şi care au consumat ecdisteron, administrat într-un supliment alimentar, s-au dovedit în final de trei ori mai puternici decât sportivii din grupul de voluntari care au primit placebo. "Ipoteza noastră viza faptul că am fi putut să asistăm la o creştere a performanţei sportive, însă nu ne-am aşteptat ca această creştere să fie atât de mare", a explicat Maria Parr, profesoară la Universitatea din Berlin. Potrivit presei germane, ecdisteronul există în mai multe tipuri de legume, dintre care spanacul reprezintă cel mai cunoscut sortiment. Referindu-se la personajul Popeye Marinarul, creat în 1929, Maria Parr a declarat: "Poate că oamenii de atunci ştiau ceva, cunoşteau un lucru pe care noi am fost nevoiţi să îl descoperim cu multă dificultate, abia după cercetările din aceste zile". Profesoara germană a sugerat reprezentanţilor WADA să adauge ecdisteronul pe lista substanţelor interzise. Studiul a fost demarat după descoperirea unor indicii potrivit cărora ecdisteronul era utilizat în sportul din Rusia şi după dezvăluirea unei informaţii despre lansarea pe piaţă a unor suplimente alimentare ce conţin această substanţă şi care promiteau utilizatorilor mai multă putere şi masă musculară, dar şi o recuperare mai uşoară după perioadele de antrenament.

Editorial Monitorul de Galaţi protestează pentru Autostrada Moldovei timp de 15 minute, la ora 15.00, pe 15 martie Colectivul cotidianului Monitorul de Galaţi a decis să se alăture protestului omului de afaceri din Suceava, Ştefan Mandachi, care a construit un metr ... Scris de: Nicoleta ROGOJINA