Secretul longevităţii, ascuns în sânge: Cum ne dictează celulele imunitare ritmul de îmbătrânire şi riscul de boli cronice

Motivul pentru care unii oameni se bucură de o sănătate de fier până la vârste foarte înaintate, în timp ce alţii sunt copleşiţi de boli cronice mult mai devreme, a reprezentat mereu un mister medical. Un studiu internaţional recent, publicat în prestigioasa revistă Immunity şi citat de Washington University School of Medicine, demonstrează că răspunsul la această dilemă se află în ritmul în care îmbătrâneşte sistemul nostru imunitar. Printr-o analiză colosală, cercetătorii au examinat peste 12 milioane de celule imunitare prelevate de la mai mult de 2.600 de adulţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 90 de ani. Concluzia a fost clară: uzura imunităţii nu este uniformă, iar în sângele nostru există indicii precise care pot arăta, cu ani înainte de apariţia primelor simptome, dacă organismul se află pe o traiectorie sănătoasă sau se îndreaptă spre un colaps medical.

Secretul longevităţii celulare se reduce la două categorii speciale de celule T, clasificate în funcţie de tipul de proteine pe care le secretă. Oamenii de ştiinţă au descoperit că prezenţa celulelor care produc proteina numită granzima K este un indicator excelent, fiind direct asociată cu un sistem imunitar puternic, flexibil şi cu o îmbătrânire generală armonioasă. La polul opus se află celulele care secretă granzima B. Acestea funcţionează ca un semnal de alarmă pentru medici, trădând o uzură accelerată a sistemului de apărare şi un risc mult mai ridicat de a dezvolta afecţiuni grave pe parcursul vieţii.

Această descoperire fundamentală reuşeşte să explice ştiinţific de ce doi oameni care au exact aceeaşi vârstă de 60 de ani pot fi complet diferiţi din punct de vedere al vitalităţii şi al dosarului medical. Vârsta cronologică reprezintă doar o convenţie temporală, arătând câţi ani au trecut de la naştere, însă starea reală şi capacitatea de funcţionare a organismului sunt dictate strict de vârsta biologică. Prin identificarea acestor proteine, medicii pot distinge acum o persoană care deţine un profil imunitar tânăr şi robust de una care, deşi are aceeaşi vârstă în buletin, prezintă deja semnele unei îmbătrâniri imunitare premature, deschizând astfel calea către tratamente preventive personalizate. (sursa stiripesurse.ro)