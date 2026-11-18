Deşi tendinţa firească în sezonul rece este să dăm căldura mai tare şi să ne îmbrăcăm cât mai gros, o uşoară expunere la frig ar putea aduce beneficii importante pentru sănătate. Explicaţia stă într-un tip special de ţesut adipos, numit grăsime brună, care, spre deosebire de grăsimea albă obişnuită, arde calorii şi le transformă în căldură atunci când ne este frig, scrie BBC.

Oamenii de ştiinţă analizează tot mai atent modul în care proprietăţile acestui ţesut pot fi valorificate pentru a preveni şi combate obezitatea şi diabetul de tip 2, potrivit stiripesurse.ro.

Cum funcţionează grăsimea brună şi ce arată studiile

Prezentă în cantităţi mari la bebeluşi pentru a le menţine temperatura corpului, grăsimea brună conţine un număr ridicat de mitocondrii bogate într-o proteină numită termogenină (UCP1). Aceasta permite celulelor să transforme direct zaharurile şi grăsimile din alimente în căldură.

„Atunci când este stimulată, grăsimea brună are capacitatea de a produce de 300 de ori mai multă căldură pe unitatea de masă decât orice alt ţesut sau organ din organism”, explică Michael Symonds, profesor de fiziologie a dezvoltării la Universitatea din Nottingham.

Multă vreme s-a crezut că grăsimea brună dispare la maturitate, însă cercetările moderne au demonstrat contrariul. Un studiu amplu realizat de Universitatea Rockefeller din New York pe mai mult de 52.000 de persoane a arătat că adulţii care păstrează rezerve active de grăsime brună au un risc mult mai scăzut de a dezvolta diabet de tip 2, boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale şi hipertensiune arterială, prezentând totodată o sensibilitate mai bună la insulină.

Te ajută să slăbeşti sau doar protejează metabolismul?

Deşi arde energie, grăsimea brună nu reprezintă o soluţie miraculoasă pentru pierderea rapidă în greutate. Adulţii au cantităţi foarte mici din acest ţesut — între 0,02 şi 300 de grame, adică mai puţin de 0,5% din masa corporală totală. Rolul său major pare să fie însă reglarea glicemiei şi îmbunătăţirea sănătăţii metabolice.

„Prin urmare, opinia mea personală, bazată pe date, este că activarea grăsimii brune nu va reprezenta o metodă eficientă pentru tratarea obezităţii sau pentru pierderea unei cantităţi semnificative de greutate. Cu toate acestea, datele sunt mult mai convingătoare în ceea ce priveşte posibilitatea ca activarea grăsimii brune să reducă nivelul glucozei şi să îmbunătăţească sănătatea metabolică. Aşadar, cred că, dacă va exista o aplicaţie terapeutică, aceasta va fi mai degrabă în tratarea complicaţiilor obezităţii şi ale îmbătrânirii decât în tratarea obezităţii în sine”, afirmă Paul Cohen, profesor asociat la Universitatea Rockefeller.

Cum poate fi activată: temperaturi răcoroase, cafea sau ardei iute

Cercetările clinice au testat mai multe metode prin care grăsimea brună poate fi stimulată în viaţa de zi cu zi, însă specialiştii atrag atenţia că acestea funcţionează doar alături de obiceiuri sănătoase:

Expunerea moderată la frig: Nu este nevoie de băi în lacuri îngheţate pentru a activa acest ţesut. Studiile au arătat că dormitul timp de o lună într-o cameră răcoroasă, la 19 grade Celsius, a crescut volumul grăsimii brune cu 42% şi a îmbunătăţit rezistenţa la insulină. De asemenea, duşurile reci de doar 30 de secunde pe zi sau şederea în încăperi la 15–16 grade Celsius au avut efecte benefice asupra metabolismului.

Cofeina şi capsaicina: Cafeaua şi ardeii iuţi pot stimula uşor grăsimea brună să ardă glucoză, însă efectul este limitat, fiind imposibil de obţinut o scădere în greutate doar din aceste alimente.

Prudenţă şi stil de viaţă echilibrat: Medicii avertizează că înotul în apă rece nu este sigur pentru toată lumea şi necesită consult medical prealabil.