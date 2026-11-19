Printr-un proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017, aflat în transparenţă decizională, se propune introducerea acreditării obligatorii de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) pentru cabinetele stomatologice. Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) solicită ferm eliminarea acestei prevederi, avertizând că măsura va genera costuri şi sarcini administrative suplimentare, cu riscul scumpirii serviciilor medicale şi al îngreunării accesului pacienţilor la tratament.

Impact major asupra cabinetelor mici şi din mediul rural

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în România funcţionau, în 2024, 17.450 de cabinete stomatologice independente, dintre care doar 2.504 în mediul rural, reprezentând aproximativ 14% din total. CMSR atrage atenţia că noile obligaţii vor lovi în special cabinetele mici şi pe cele din comunităţile în care accesul la servicii stomatologice este deja limitat.

Costuri suplimentare: Medicii stomatologi ar urma să suporte taxe aferente acreditării iniţiale şi ciclurilor ulterioare de evaluare.

Birocraţie crescută: Pregătirea documentaţiei, evaluările şi raportările suplimentare ar consuma timp şi resurse în detrimentul îngrijirii pacienţilor.

Risc de blocaje instituţionale: Extinderea obligaţiei vizează şi cabinetele de medicină de familie, ambulatoriile de specialitate şi laboratoarele, existând riscul unor întârzieri majore în condiţiile în care ANMCS semnalează deja dificultăţi operaţionale.

„Într-un cabinet stomatologic, obligaţiile administrative ajung, de multe ori, tot în sarcina medicului. Fiecare document de pregătit, fiecare raportare şi fiecare procedură nouă consumă timp şi resurse care ar putea fi dedicate îngrijirii pacienţilor. Impunerea acreditării obligatorii riscă să îngreuneze activitatea cabinetelor şi accesul pacienţilor la tratament. Avem nevoie de debirocratizare, nu de încărcarea medicilor stomatologi cu noi sarcini administrative. Solicităm ferm menţinerea excepţiei şi cerem ca deciziile autorităţilor să ţină cont de reglementările stricte din domeniu deja aplicabile, de realitatea din cabinete şi de posibilităţile pacienţilor de a accesa îngrijirea de care au nevoie.” – dr. Florin Lăzărescu, preşedinte CMSR.

Suprapunere cu controalele existente şi lipsa unui studiu de impact

Reprezentanţii CMSR reamintesc faptul că excepţia cabinetelor stomatologice de la acreditarea obligatorie ANMCS a fost introdusă prin Legea nr. 329/2018, tocmai în contextul preocupărilor privind costurile acreditării, îngreunarea activităţii şi riscul suprapunerii cu mecanismele de autorizare şi control deja existente.

Aceste îngrijorări rămân actuale, deoarece cabinetele funcţionează deja într-un cadru strict reglementat, iar nota de fundamentare a actualului proiect de Ordonanţă nu evaluează impactul financiar şi administrativ pe care noile cerinţe îl vor avea asupra sustenabilităţii cabinetelor individuale şi asupra tarifelor plătite de pacienţi, potrivit News.ro.