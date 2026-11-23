Măsurarea circumferinţei taliei, completată de evaluarea funcţiei organelor, ajută medicii să stabilească mult mai exact în ce măsură excesul de grăsime corporală reprezintă un pericol real pentru sănătate. Aceasta este concluzia unui studiu internaţional amplu, publicat în revista Nature şi realizat pe baza datelor obţinute de la peste 844.000 de adulţi din patru ţări, potrivit Radio Rador România.

Cercetarea, la care au participat inclusiv specialişti de la King’s College London, propune o schimbare de perspectivă faţă de metodele clasice de diagnostic, bazate aproape exclusiv pe indicele de masă corporală (IMC) — raportul standard dintre greutate şi înălţime, potrivit stiripesurse.ro.

Ce arată datele pe peste 844.000 de adulţi faţă de indicele de masă corporală

Autorii studiului au analizat dosarele medicale a 844.108 locuitori din China, Marea Britanie, SUA şi Spania, testând o abordare în doi paşi: confirmarea excesului de grăsime corporală prin măsurători suplimentare şi verificarea impactului acestuia asupra funcţiilor organismului.

Introducerea circumferinţei taliei şi a raportului dintre talie şi înălţime a modificat semnificativ încadrarea pacienţilor faţă de calculul clasic al IMC-ului:

Cazuri ratate de IMC: Indicele de masă corporală nu a reuşit să identifice excesul de grăsime corporală, conform noilor criterii, la 5,2–8,6% dintre participanţi.

Diagnostice infirmate: Între 1,2% şi 3,1% dintre persoanele clasificate anterior drept obeze pe baza IMC-ului nu au îndeplinit noile criterii de risc.

Obezitatea clinică vs. preclinică şi impactul asupra îngrijirii medicale

Noua metodă de evaluare face o distincţie clară între două forme ale afecţiunii, permiţând o mai bună prioritizare a tratamentelor:

Obezitatea clinică: Excesul de grăsime este deja însoţit de deficienţe în funcţionarea organelor sau în desfăşurarea activităţilor zilnice. Această formă a reprezentat între un sfert şi o treime din cazurile identificate prin noua metodă şi a fost asociată cu cea mai semnificativă creştere a riscului de deces.

Obezitatea preclinică: Funcţiile organelor sunt menţinute în parametri normali. Majoritatea participanţilor încadraţi în această categorie nu au progresat către forma clinică într-un interval de zece ani.

Potrivit autorilor studiului, această abordare le permite medicilor să aloce mai eficient resursele de îngrijire, luând în calcul nu doar cifra indicată de cântar, ci şi consecinţele reale ale excesului adipos, pentru a identifica pacienţii care au nevoie de cea mai intensă monitorizare şi de tratament imediat.