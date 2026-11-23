Măsurarea circumferinţei taliei, completată de evaluarea funcţiei organelor, ajută medicii să stabilească mult mai exact în ce măsură excesul de grăsime corporală reprezintă un pericol real pentru sănătate. Aceasta este concluzia unui studiu internaţional amplu, publicat în revista Nature şi realizat pe baza datelor obţinute de la peste 844.000 de adulţi din patru ţări, potrivit Radio Rador România.
Cercetarea, la care au participat inclusiv specialişti de la King’s College London, propune o schimbare de perspectivă faţă de metodele clasice de diagnostic, bazate aproape exclusiv pe indicele de masă corporală (IMC) — raportul standard dintre greutate şi înălţime, potrivit stiripesurse.ro.
Autorii studiului au analizat dosarele medicale a 844.108 locuitori din China, Marea Britanie, SUA şi Spania, testând o abordare în doi paşi: confirmarea excesului de grăsime corporală prin măsurători suplimentare şi verificarea impactului acestuia asupra funcţiilor organismului.
Introducerea circumferinţei taliei şi a raportului dintre talie şi înălţime a modificat semnificativ încadrarea pacienţilor faţă de calculul clasic al IMC-ului:
Noua metodă de evaluare face o distincţie clară între două forme ale afecţiunii, permiţând o mai bună prioritizare a tratamentelor:
Potrivit autorilor studiului, această abordare le permite medicilor să aloce mai eficient resursele de îngrijire, luând în calcul nu doar cifra indicată de cântar, ci şi consecinţele reale ale excesului adipos, pentru a identifica pacienţii care au nevoie de cea mai intensă monitorizare şi de tratament imediat.