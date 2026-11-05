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    Badminton: Medalii gălăţene pentru CSU, Siderurgistul şi Agero. Irina-Daria Gherasim şi Iris Flor sunt campioane naţionale

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Badminton: Medalii gălăţene pentru CSU, Siderurgistul şi Agero. Irina-Daria Gherasim şi Iris Flor sunt campioane naţionale

Catalin RĂDULESCUSport05.11.2026

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Sala sporturilor Narcisa Lecuşanu din Bacău a găzduit weekendul trecut două competiţii naţionale de badminton: Campionatul Naţional Under 23 Tineret şi Campionatul Naţional Under 13. Galaţiul a fost reprezentat cu succes de sportivii de la CSU, Siderurgistul şi Agero.

La Under 23, Irina Daria Gherasim, legitimată la CSU Galaţi, antrenor Dorel Badiu şi-a comfirmat statutul şi cartea de vizită şi a cucerit titlul de campioană naţională la dublu feminin împreună cu Daria Jitariu – Politehnica Iaşi. Cele două s-au confruntat şi în finala de simplu unde Irina a trebuit să se mulţumească cu medalia de argint după ce a ratat cinci mingi de titlu, una şi cu o decizie eronată de arbitraj.

Cei de la Agero, antrenori Marius Constandache şi Bogdan Cristea au obţinut rezultatele: Sabina Ioana Domniţanu – locul 3 la simplu feminin U 23, Adelina Flor & Edith Andrada Ursăchescu – locul 3 la dublu fete Under 23, Doroteea Ursăchescu – locul 2 la dublu fete U 13 alături de Eva Andreea Maria Achiua – Roşu, de la CSŞ 6 Bucureşti. O performanţă extraordinară a reuşit gălăţeanca Iris Flor, care are dublă legitimare Agero – CSS Oneşti şi a cucerit două titluri de campioană naţională la dublu fete şi dublu mixt, categoria Under 13.

Un rezultat foarte bun a reuşit Radu-Mihnea Eftinca, de la Siderurgistul, antrenori Adrian Panfil, Iulian Călin şi Dorel Badiu, care a cucerit medalia de bronz la dublu băieţi Under 13 unde a făcut pereche cu Matei Hazapariu, de la CSŞ Oneşti.

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