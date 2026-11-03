Gălăţenii de la Meikyo şi Kodo au urcat pe podiumul mondial la Cairo 

În perioada 27-31 octombrie 2026 s-a desfăşurat la Cairo, în Egipt, Campionatul Mondial de Karate Tradiţional pentru cadeţi, juniori, tineret şi seniori. La această competiţie au participat aproximativ 500 de sportivi din 26 de ţări.

Tot în această perioadă s-a desfăşurat Cupa Mondială pentru copii şi Cupa Mondială intercluburi, participarea la cupe fiind în sistem open. Galaţiul a fost reprezentat de sportivii de la cluburile Meikyo, Kodo şi CSM.

Delegaţia clubului Meikyo Galaţi a fost formată din 4 sportivi calificaţi în lotul României, care a efectuat deplasarea la Campionatul Mondial de Karate Tradiţional. Bilanţul pe care l-au reuşit este impresionant: 7 medalii, respectiv 4 titluri de campioni mondiali, 2 titluri de vicecampioni mondiali şi o medalie de bronz.

Rezultatele individuale ale sportivilor de la C.S. Meikyo Galaţi (antrenor Dana Stamate Farkaş), la categoria tineret:

Răzvan-George Postelnicu: locul 1 la proba de kata individual masculin, locul 1 la proba de kata echipe masculin, locul 3 la proba de jiu ippon kumite echipe;

locul 1 la proba de kata individual masculin, locul 1 la proba de kata echipe masculin, locul 3 la proba de jiu ippon kumite echipe; Andrei-Cristian Cucu: locul 1 la proba de kata echipe masculin şi enbu mixt;

locul 1 la proba de kata echipe masculin şi enbu mixt; David-Cristian Mocanu: locul 1 la proba de kata echipe masculin;

locul 1 la proba de kata echipe masculin; Alexandra Tomiţă: locul 2 la proba de enbu mixt.

Clubul Kodo Galaţi (antrenori Mihai Tâmpeanu şi Alin Daiciu) a obţinut, de asemenea, rezultate remarcabile prin sportivele sale:

Teodora Dumitrachi: locul 1 kumite ind., locul 3 kata ech.;

locul 1 kumite ind., locul 3 kata ech.; Antonia Badiu: locul 3 kata ech.;

locul 3 kata ech.; Cosmina Fluture: locul 3 kata ech.

La Campionatul Mondial al Cluburilor de Karate Tradiţional, sportivii de la Kodo au strălucit din nou:

Mihai Tâmpeanu: locul 2 kata ind., locul 2 fuku go, locul 2 enbu mixt, locul 3 kumite ind.;

locul 2 kata ind., locul 2 fuku go, locul 2 enbu mixt, locul 3 kumite ind.; Maria Axente: locul 1 kumite ind., locul 1 fuku go, locul 2 enbu mixt, locul 3 kata ind.;

locul 1 kumite ind., locul 1 fuku go, locul 2 enbu mixt, locul 3 kata ind.; Teodora Dumitrachi: locul 1 fuku go, locul 1 kata ech.;

locul 1 fuku go, locul 1 kata ech.; Antonia Badiu: locul 1 kata ech., locul 3 kata ind., locul 3 kumite ind.;

locul 1 kata ech., locul 3 kata ind., locul 3 kumite ind.; Cosmina Fluture: locul 1 kata ech.

La Campionatul Mondial de Karate Tradiţional pentru Copii, cei mai mici sportivii de la Kodo au urcat şi ei pe podium: