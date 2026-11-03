Ai uitat să plăteşti factura sau să mergi la programare? O aplicaţie AI promite să-ţi organizeze agenda prin WhatsApp şi Telegram

O aplicaţie numită OnReminder propune o modalitate diferită de organizare a activităţilor zilnice. În loc să introducă manual fiecare sarcină într-un calendar sau într-o listă de cumpărături, utilizatorul îi poate trimite un mesaj scris, vocal sau chiar o fotografie unui asistent bazat pe inteligenţă artificială, care transformă informaţiile în notificări, notiţe şi activităţi programate.

Aplicaţia OnReminder a fost dezvoltată de un tânăr antreprenor român şi aparţine companiei Servicii Website HC SRL. Platforma propune o modalitate diferită de organizare a activităţilor zilnice, folosind inteligenţa artificială pentru a transforma mesajele scrise, vocale şi fotografiile în sarcini, notificări şi evidenţe de cheltuieli.

Cei care îşi notează permanent lucrurile pe care trebuie să le facă ştiu cât de uşor se poate pierde din vedere o programare, o factură care trebuie achitată sau un telefon important. Există numeroase aplicaţii pentru organizarea timpului, însă OnReminder încearcă să simplifice procesul: utilizatorul comunică direct cu un asistent virtual, fără să fie nevoit să completeze formulare sau să introducă manual fiecare informaţie.

Asistentul se numeşte Onny şi poate fi accesat prin Telegram şi WhatsApp, în funcţie de abonamentul ales, dar şi prin intermediul platformei web.

Cum funcţionează asistentul virtual Onny

De exemplu, dacă utilizatorul îi transmite mesajul „Aminteşte-mi mâine la ora 9 să plătesc factura la curent”, aplicaţia identifică activitatea şi ora menţionată şi creează o notificare pentru momentul respectiv. Acelaşi lucru se poate întâmpla cu un mesaj vocal. Utilizatorul poate spune ce are de făcut în ziua următoare, iar inteligenţa artificială transcrie mesajul, identifică sarcinile şi termenele şi le organizează. Un singur mesaj poate conţine mai multe activităţi. De exemplu, o persoană poate menţiona că trebuie să sune un client dimineaţa, să achite o factură la prânz şi să ajungă la dentist joi. Informaţiile pot fi separate în sarcini şi programări distincte.

Aplicaţia oferă şi posibilitatea de a crea liste de cumpărături, de a salva notiţe şi de a căuta ulterior informaţiile înregistrate.

Fotografiile bonurilor pot deveni evidenţe de cheltuieli

O altă funcţionalitate este prelucrarea fotografiilor. De exemplu, utilizatorul poate fotografia un bon fiscal, iar sistemul poate extrage informaţiile şi le poate transforma într-o înregistrare de cheltuială. Sunt disponibile şi funcţii pentru organizarea contactelor, prin fotografierea cărţilor de vizită, precum şi sincronizarea activităţilor cu aplicaţii de calendar.

OnReminder poate fi integrată cu Google Calendar, Apple Calendar şi Outlook, astfel încât programările să poată fi gestionate împreună cu celelalte evenimente ale utilizatorului.

Aplicaţia urmăreşte şi cheltuielile pentru maşină

Printre funcţionalităţile prezentate se află şi un modul dedicat automobilelor şi motocicletelor. Acesta poate fi folosit pentru urmărirea unor termene şi operaţiuni precum expirarea poliţei RCA, efectuarea inspecţiei tehnice periodice (ITP), plata rovinietei, schimbul de ulei sau înlocuirea anvelopelor. Utilizatorul poate înregistra şi costuri asociate maşinii, inclusiv activităţi de întreţinere programate în funcţie de timp sau de numărul de kilometri parcurşi.

Doi asistenţi AI pot stabili o întâlnire

Una dintre funcţiile mai puţin obişnuite prezentate de platformă este Reţeaua Onny. Ideea este ca asistentul virtual al unei persoane să poată comunica cu asistentul altei persoane pentru stabilirea unei întâlniri. De exemplu, dacă cineva doreşte să programeze o întâlnire la o anumită oră, Onny poate verifica disponibilitatea celeilalte persoane şi poate propune o oră comună. În acest fel, o parte din schimbul obişnuit de mesaje pentru stabilirea unei programări poate fi automatizată.

Funcţii şi pentru magazinele online

OnReminder are şi o versiune Business, destinată magazinelor online. Aceasta permite conectarea unor platforme de comerţ electronic, precum WooCommerce şi OpenCart, pentru preluarea comenzilor şi transformarea lor în notificări şi sarcini. Printre funcţiile prezentate se numără urmărirea comenzilor, actualizarea statusului acestora, transmiterea automată de mesaje către clienţi, emiterea facturilor şi realizarea unor rapoarte privind vânzările. Astfel, platforma se adresează atât persoanelor care vor să-şi organizeze mai bine activităţile zilnice, cât şi antreprenorilor care au nevoie să urmărească mai uşor comenzile şi sarcinile administrative.

Ce trebuie să ştie utilizatorii despre datele personale

Pentru că aplicaţia procesează mesaje, înregistrări vocale, fotografii şi alte informaţii personale, politica de confidenţialitate este un aspect important. Potrivit documentaţiei publicate de OnReminder, datele audio, textele şi imaginile sunt procesate cu ajutorul tehnologiilor OpenAI. Platforma precizează că înregistrările audio sunt transcrise şi nu sunt păstrate, fiind stocat textul rezultat. Utilizatorii îşi pot şterge notiţele şi pot solicita ştergerea contului. Totodată, dezvoltatorii avertizează că informaţiile generate automat de inteligenţa artificială pot conţine erori sau omisiuni. Prin urmare, datele importante, în special programările, termenele şi sumele de plată, trebuie verificate.