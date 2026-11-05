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    Karate: Sportivii de la ACS Triumf Dojo Galaţi s-au întors cu opt medalii de la Bucureşti

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Karate: Sportivii de la ACS Triumf Dojo Galaţi s-au întors cu opt medalii de la Bucureşti

Catalin RĂDULESCUSport05.11.2026

Karate: Sportivii de la ACS Triumf Dojo Galaţi s-au întors cu opt medalii de la Bucureşti

Bucureştiul a găzduit recent competiţia „Hachiman Fighting Championship”, un eveniment care a reunit la start aproximativ 300 de sportivi din România şi Bulgaria.

ACS Triumf Dojo Galaţi a participat cu un lot format din 8 sportivi, care au demonstrat ambiţie şi determinare, reuşind să obţină rezultate deosebite:

  • Locul I: Campioni: Silvia Munteanu, David Sava, Sofia Chiriac
  • Locul II: Vicecampioni: Nadia Dima, Daria Păun, Flavius Ţurcanu, Sabina Vals
  • Locul III: Emanuela Simion.

Un moment deosebit al competiţiei a fost reprezentat de finala disputată în familie de David Sava şi Flavius Ţurcanu, care au demonstrat încă o dată valoarea şi nivelul de pregătire al clubului gălăţean.

Dincolo de medalii şi clasări, fiecare sportiv a reprezentat cu mândrie clubul Triumf Dojo Galaţi, demonstrând că rezultatele frumoase se construiesc prin muncă, disciplină, perseverenţă şi dorinţa de a evolua.

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