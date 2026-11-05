Karate: Sportivii de la ACS Triumf Dojo Galaţi s-au întors cu opt medalii de la Bucureşti

ACS Triumf Dojo Galaţi a participat cu un lot format din 8 sportivi, care au demonstrat ambiţie şi determinare, reuşind să obţină rezultate deosebite:
Un moment deosebit al competiţiei a fost reprezentat de finala disputată în familie de David Sava şi Flavius Ţurcanu, care au demonstrat încă o dată valoarea şi nivelul de pregătire al clubului gălăţean.
Dincolo de medalii şi clasări, fiecare sportiv a reprezentat cu mândrie clubul Triumf Dojo Galaţi, demonstrând că rezultatele frumoase se construiesc prin muncă, disciplină, perseverenţă şi dorinţa de a evolua.