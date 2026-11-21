Oţelul Galaţi a debutat sâmbătă în returul Superligii pe terenul celor de la CFR 1907 Cluj. Oţelarii au avut lovitura de start şi au avansat imediat în jumătatea adversă. La prima atingere de balon, Brito a gafat şi le-a oferit gazdelor prima lovitură de colţ. Gălăţenii au replicat prin Pedro Nuno (min.9) cu un şut din interiorul careului expediat însă pe mijlocul porţii.

Echipa noastră a avut prima ocazie bună de gol în min.12 când centrarea lui Silva a fost reluată cu capul peste poartă de acelaşi Pedro Nuno. În minutul 18, Bordun a insistat, a interceptat mingea, a centrat în careu de unde Andrezinho a încercat o reluare spectaculoasă din foarfecă. CFR Cluj a jucat pragmatic, dar a reuşit să deschidă scorul în min.25 după gafa uriaşă a portarului Dur-Bozoancă care a scăpat mingea în poartă după lovitura de cap a lui Drazic.

Băieţii lui Rui Duarte nu au acuzat şocul şi au revenit imediat reuşind să restabilească egalitatea prin Pedro Nuno (min.32) care a fost angajat perfect de Andrezinho. Portarul nostru şi-a mai spălat din păcate când a deviat în corner şutul lui Omic (min.40). Centralul Istvan Kovacs şi-a intrat în rol, mai întâi a acordat uşor penalti în min.43 la un duel la limită între Pedro Nuno şi un adversar transformat de Cordea pentru ca peste două minute să-i acorde cartonaş roşu lui Silva.

Antrenorul Rui Duarte a făcut două mutări la pauză, Kazu şi Paulino, dar Cordea (min.47) a reuşit dubla şi a majorat diferenţa pe tabela de marcaj. Echilibrul numeric s-a restabilit în min.62 când Pantalon l-a faultat la marginea careului pe Paulino, a primit al 2-lea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu. Echipa gălăţeană a încercat să revină în joc, Paulino (min.85) a marcat cu capul după centrarea lui Andrezinho şi a reaprins speranţele. Finalul s-a jucat pe contre, Perianu a ţintit transversala lui Dur-Bozoancă.

Rezultat final: CFR 1907 Cluj – OŢELUL GALAŢI 3-2 (2-1).

Antrenorul Rui Duarte a folosit formula: Dur-Bozoancă – Sylla, Zator, Iacob, Silva – Ciobanu (min.46 Kazu), Rafael Brito (min.84 Christopolous), Pedro Nuno (min.46 Paulino) – Bordun (min.59 M.Frunză), Fernandes (min.84 Ze Turbo), Andrezinho.