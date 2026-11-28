Sâmbătă au fost programate meciurile celei de-a 7-a etape din Divizia A2, seria Est la volei feminin. Sala Florin Balaiş-Puşkin a găzduit derbiul dintre ocupantele locurilor 2 şi 3, CSU Galaţi – CS Muscel ARO Câmpulung. Aşa cum se anticipa, cele două combatante au oferit un spectacol sportiv agreabil. Vioara întâi a fost echipa gălăţeană pregătită de Ileana Berdilă, care şi-a onorat cartea de vizită şi a obţinut o victorie în minim de seturi, adăugându-şi încă trei puncte la zestrea din clasament.

Momentul cheie al partidei a fost setul doi, când muscelencele, cu o echipă compusă din junioare şi cadete foarte talentate, medaliate la diferite categorii de vârstă, au preluat iniţiativa, au condus detaşat pe tabela de marcaj: 8-1, 12-3, 15-5, 17-11, dar s-au pierdut cu firea, echipa noastră, în formula: Andreea Stănescu, Sorina Răileanu, Silvia Coman, Anamaria Berdilă, Ana Butnaru, Gabriela Panait – Delia Crăciun, Violeta Stan, libero, susţinute frenetic de suporteri de toate vârstele, a reuşit remontada, a egalat la 18 şi şi-a adjudecat şi cel de-al 2-lea set.

Actul al treilea a fost o simplă formalitate, pe teren au intrat şi Ana Maria Vilău, Andreea Păsculescu şi Sofia Humelnicu, care a reuşit doi aşi preţioşi chiar pe final şi CSU Galaţi s-a impus cu un clar 3-0 (23, 19, 12). Reprezentanta Galaţiului se menţine pe locul 2 cu 16 puncte şi va juca următorul meci pe 5 decembrie, în deplasare cu CSM Constanţa.