Măsuri dispuse în contextul minivacanţei prilejuite de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei şi Ziua Naţională a României.

În contextul minivacanţei prilejuite de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei şi Ziua Naţională a României, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi vor fi la datorie pentru ca aceste zile de sărbătoare să se desfăşoare în condiţii de ordine, linişte şi siguranţă publică.

La nivelul judeţului Galaţi, au fost dispuse măsuri pentru intensificarea prezenţei poliţiştilor în teren, în special în zonele în care se vor desfăşura manifestări religioase, ceremonii militare şi religioase, evenimente cultural-artistice şi activităţi dedicate Zilei Naţionale a României, precum şi în zonele cu aflux mare de persoane.

Poliţiştii vor acţiona pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, descurajarea comportamentelor care pot tulbura ordinea şi liniştea publică, precum şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă în rândul participanţilor la manifestările organizate în spaţiul public.

Totodată, poliţiştii rutieri vor fi prezenţi pe principalele artere de circulaţie din judeţul Galaţi, în special pe drumurile naţionale şi pe sectoarele de drum intens circulate, pentru fluidizarea traficului şi prevenirea accidentelor rutiere.

Vor fi utilizate aparatele radar pentru monitorizarea respectării regimului legal de viteză, precum şi aparatele destinate depistării consumului de alcool şi de substanţe psihoactive, în vederea identificării conducătorilor auto care pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic.

O atenţie deosebită va fi acordată zonelor comerciale, de agrement, lăcaşurilor de cult şi locurilor în care se preconizează prezenţa unui număr mare de persoane.

Pentru petrecerea minivacanţei în condiţii de siguranţă, poliţiştii gălăţeni vă recomandă:

Respectaţi regimul legal de viteză, păstraţi o distanţă corespunzătoare faţă de autovehiculele din faţă şi evitaţi manevrele riscante;

Nu conduceţi autovehicule dacă aţi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive;

Adaptaţi viteza la condiţiile meteorologice şi la starea carosabilului şi asiguraţi-vă că autovehiculele sunt echipate corespunzător condiţiilor de drum;

Respectaţi indicaţiile forţelor de ordine, evitaţi implicarea în conflicte şi acordaţi o atenţie sporită bunurilor personale, în special în zonele aglomerate;

Supravegheaţi cu atenţie copiii atunci când participaţi la manifestări publice;

Dacă plecaţi de la domiciliu pentru mai multe zile, asiguraţi corespunzător locuinţa şi evitaţi publicarea pe reţelele de socializare a informaţiilor privind absenţa dumneavoastră.

Poliţiştii gălăţeni vor acţiona în sistem integrat, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, fiind pregătiţi să intervină ori de câte ori situaţia o impune.

“Siguranţa cetăţenilor reprezintă o prioritate pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, iar poliţiştii vor fi la datorie pe întreaga perioadă a minivacanţei, astfel încât gălăţenii să se bucure în linişte de aceste zile de sărbătoare. În cazul în care vă aflaţi într-o situaţie de pericol sau sunteţi martorii unui eveniment care necesită intervenţia de urgenţă a poliţiştilor, apelaţi numărul unic de urgenţă 112. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi vă doreşte o minivacanţă în siguranţă şi La mulţi ani, România!”