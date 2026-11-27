Cu doar câteva zile înainte de întâlnirea istorică a celor trei președinţi de superputeri, gălăţeanul George Palade, cunoscut pentru aventurile sale din lumea largă, a explorat metropola Shenzhen. Orașul de 20 de milioane de locuitori, echivalentul populației întregii Românii, este unul dintre cele mai vibrante și avansate centre economice și tehnologice ale Chinei, devenind astfel un simbol viu al expresiei „Mare cât China”.

Shenzhen, Silicon Valley-ul Chinei și capitala inovației

Shenzhen este adesea numit „Silicon Valley al Chinei” datorită spiritului antreprenorial și culturii sale inovatoare. Aici s-au născut mari giganți tehnologici precum Huawei, Tencent, DJI sau Oppo. Orașul găzduiește anual evenimente de amploare globală, între care Universiada de Vară și Târgul de Înaltă Tehnologie din China. De asemenea, este cel mai mare centru de producție auto din China, cu firme importante precum BYD având sediul aici.

Megaorașul vertical: Zgârie-nori și arhitectură spectaculoasă

Shenzhen a fost desemnat „lider mondial în finalizarea de noi zgârie-nori” și se află pe locul al doilea la nivel global ca număr de clădiri înalte, fiind depășit doar de orașul vecin Hong Kong. Boom-ul construcțiilor continuă accelerat, iar peisajul urban este dominat de clădiri moderne și impresionante, care schimbă constant linia orizontului.

Curățenie, ordine și tehnologie avansată la fiecare pas

Prima impresie a lui George despre Shenzhen a fost curățenia impecabilă și ordinea riguroasă, susținute de o rețea extinsă de camere de supraveghere care asigură siguranța publică. Clima tropicală, deși un șoc pentru un european, a fost suportabilă datorită peisajelor urbane moderne și accesibile.

Cultură, artă și ospitalitate

Vizitele la muzee – Muzeul de Artă, Muzeul Maritim Shekou, Muzeul de Artă Contemporană – au oferit o panoramă bogată a istoriei și creației locale. George a apreciat atmosfera deschisă și prietenoasă a localnicilor, care, în ciuda barierelor lingvistice, au făcut eforturi sincere să comunice și să ofere ospitalitate.

Vizite la fabrici gigant și locuri deosebite

Experiența la Huawei a fost memorabilă, cu un campus ce amintește de castele europene pitorești, combinat cu tehnologie ultra-modernă, de la vehicule inteligente la telefoane avansate. Masa servită a fost un festin al aromelor asiatice și vinurilor franțuzești. De asemenea, vizita la Mindray, important producător de echipamente medicale, a adus un contrast plăcut între tehnologia de vârf și arhitectura tradițională chineză, cu spații verzi și pavilioane.

Viitorul la geamul etajului zece

Un moment definitoriu pentru George a fost livrarea unei înghețate comandate prin telefon, efectuată de o dronă legată într-o sacoșă și adusă exact la balconul de la etajul zece, un serviciu banal pentru localnici, dar impresionant pentru un vizitator din Europa.

Pentru George Palade, Shenzhen nu este doar un oraș, ci o experiență a viitorului devenit prezent: curat, tehnologic, ordonat și plin de surprize. O destinație care impresionează și inspiră, oferind o privire autentică asupra Chinei contemporane și a uriașei sale ambiții globale.

Fotografii de George Palade