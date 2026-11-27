Retailerul de articole și echipamente sportive Decathlon, care operează în prezent 33 de magazine la nivel național, are în plan extinderea rețelei în anul 2027 și vizează intrarea pe piața din Galați, oraș în care brandul nu este prezent până în acest moment, potrivit informațiilor publicate de Economica.net.

Anunțul a fost făcut de Cezar Nicolaescu, directorul de expansiune (real estate director) al Decathlon România, cu ocazia inaugurării unui nou magazin în București, în zona Pantelimon.

„Vrem să mai intrăm și în orașe din țară în care nu suntem prezenți, ca de exemplu Baia Mare, Severin, Galați. Nu știu dacă se va concretiza ceva, încă suntem la nivel de discuții, dar ne interesează să continuăm expansiunea. Anul viitor vom deschide unul, maximum două noi magazine”, a explicat reprezentantul companiei, citat de Economica.net.

Ce suprafață și ce format ia în calcul Decathlon pentru noile orașe

Potrivit conducerii retailerului, pentru extinderea în orașele noi compania mizează în principal pe formatul standard, cu o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, în spații închiriate (pe lângă cele trei magazine deținute în proprietate la Ploiești, Timișoara și Iași).

Compania nu exclude nici varianta unor magazine mai compacte, de circa 800 de metri pătrați, însă managerul Decathlon a precizat că modelul de business funcționează mai dificil cu chiriile mari din malluri, motiv pentru care sunt căutate locații cu trafic bun și acces facil pentru clienți.

Prezent în România din 2009, retailerul francez Decathlon are aproximativ 1.600 de angajați la nivel național și estimează o creștere a cifrei de afaceri în acest an, atât ca volum al produselor vândute, cât și ca valoare.

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