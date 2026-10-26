Cod galben de ceață densă în Galați: 16 localități sub avertizare nowcasting

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting Cod Galben de ceață valabilă astăzi, 26 octombrie 2026, între orele 8:00 și 10:30. Sunt vizate direct 16 localități din județul Galați, unde fenomenele meteorologice vor afecta vizibilitatea pe drumurile publice.

Localitățile aflate sub alertă sunt Lieşti, Pechea, Tuluceşti, Tudor Vladimirescu, Frumuşiţa, Piscu, Independenţa, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Braniştea, Schela, Smârdan, Cuza Vodă, Scânteieşti și Nămoloasa. Meteorologii avertizează că se va semnala ceață densă, fenomen care va determina o scădere a vizibilității local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Șoferii care tranzitează aceste zone sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să folosească corespunzător luminile de ceață. Vizibilitatea extrem de scăzută crește riscul de accidente, în special pe segmentele de drum ce traversează comunele menționate în avertizarea ANM.