Schimbări majore în transportul public din Galați: Transurb modifică traseele de autobuz și înlocuiește tramvaiele și troleibuzele în weekend 

Societatea Transurb S.A. Galați anunță modificări importante în programul de circulație al mijloacelor de transport în comun, măsuri care vor intra în vigoare la sfârșitul acestei săptămâni.

Cele mai mari schimbări vizează înlocuirea totală a tramvaielor și troleibuzelor cu autobuze în zilele de weekend și de sărbători legale, începând cu data de 31 octombrie 2026. Reprezentanții companiei precizează că autobuzele care vor prelua aceste fluxuri de călători vor efectua opriri exact în stațiile aferente traseelor normale de tramvai.

De asemenea, începând cu data de 1 noiembrie 2026, programul de circulație suferă modificări de grafic pentru numeroase linii esențiale din municipiu. În zilele lucrătoare, călătorii vor circula după noi orare pe traseele 10, 11, 15, 20, 26, 34 și 105. Pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, graficele de circulație se modifică pentru traseele 11, 15, 20 și 102. O altă măsură importantă vizează traseul 43, care nu va mai circula deloc în zilele de sâmbătă, duminică și în perioada sărbătorilor legale.

Conducerea Transurb Galați face un apel către toți cetățenii să verifice cu atenție noile modificări înainte de a-și planifica deplasările prin oraș. Noile grafice de circulație, valabile de la 1 noiembrie, pot fi consultate începând de vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 18:00, direct pe site-ul oficial al societății.

Utilizatorii trebuie doar să acceseze secțiunea dedicată programului de circulație și să apese pe butonul special marcat „Grafice de circulație valabile de la 01.11.2026”.