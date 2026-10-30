Galaţiul, peste media naţională la tuberculoză. Peste 1.900 de persoane au beneficiat de investigaţii gratuite

Peste 1.900 de persoane din judeţul Galaţi au beneficiat de investigaţii radiologice gratuite pentru depistarea tuberculozei, în cadrul unei campanii derulate timp de peste două luni prin intermediul unei caravane medicale mobile.

Acţiunile s-au desfăşurat în 21 de localităţi, în perioada 4 august – 15 octombrie 2026. Potrivit Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în total, 1.907 persoane au participat la activităţile de informare, consiliere şi educare privind tuberculoza şi sănătatea respiratorie, beneficiind ulterior de screening prin investigaţii radiologice (RX).

Caravana mobilă a fost organizată în cadrul proiectului naţional „SCREENING TB – Organizarea programului de depistare precoce a tuberculozei la populaţia vulnerabilă”, care urmăreşte identificarea timpurie a bolii şi facilitarea accesului la servicii medicale pentru persoanele din grupurile vulnerabile. Unitatea mobilă este dotată cu aparatură digitală de radiologie asistată de inteligenţă artificială (AI) şi dispune de facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă. Investigaţiile şi consilierea sunt gratuite, iar persoanele pentru care sunt necesare verificări suplimentare sunt îndrumate către servicii medicale de specialitate.

Galaţiul, peste media naţională la incidenţa tuberculozei

Datele epidemiologice arată că judeţul Galaţi se confruntă cu o incidenţă a tuberculozei peste media naţională. În 2024, au fost înregistrate 49,3 cazuri la 100.000 de locuitori, faţă de media naţională de 44,3 cazuri la 100.000 de locuitori. România continuă să înregistreze cel mai mare număr de cazuri de tuberculoză din Uniunea Europeană, iar depistarea precoce rămâne una dintre măsurile importante pentru limitarea răspândirii bolii.

După încheierea activităţilor din Galaţi, caravanele mobile vor ajunge, în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, în judeţele Brăila şi Olt.

75.000 de persoane vor beneficia de screening până în 2028

Programul naţional se adresează populaţiei vulnerabile din întreaga ţară. Până în septembrie 2028, un număr de 75.001 persoane din toate judeţele României şi din municipiul Bucureşti ar urma să beneficieze de servicii gratuite de screening pentru tuberculoză. Proiectul prevede şi formarea a 501 specialişti implicaţi în activităţile de prevenire şi control al bolii.

Valoarea totală a proiectului este de 40.355.358,78 lei. Acesta este derulat de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, Fundaţia Romanian Angel Appeal şi Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, cu finanţare europeană şi cofinanţare din partea Ministerului Sănătăţii.