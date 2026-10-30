Galațiul, reprezentat la Harvard Medical School: Dr. Alexandru Nechifor aduce standardele globale de excelență în medicina locală 

Conf. univ. dr. Alexandru Nechifor, medic specialist și președintele Senatului Universității „Dunărea de Jos”, a participat în aceste zile la summitul de elită HealthLINK, desfășurat chiar pe campusul prestigioasei instituții Harvard Medical School din Boston.

Prezent la eveniment ca singurul reprezentant al României, universitarul gălățean a adus în prim-planul dezbaterilor internaționale direcțiile majore ale inovației medicale globale, trasând în același timp o punte directă de implementare către realitățile din sistemul de sănătate și mediul universitar din Galați.

Summitul din Boston s-a axat pe modul în care inovațiile de ultimă oră, precum integrarea inteligenței artificiale în diagnosticarea imagistică, protocoalele riguroase din oncologia de precizie și combaterea rezistenței la antimicrobiene, pot transforma actul medical curent. Pentru Galați, miza principală a acestei participări de anvergură mondială constă în preluarea rapidă a acestor bune practici internaționale în spitalele și clinicile locale, asigurând pacienților acces la terapii țintite moderne și la o diagnosticare mult mai fină.

O componentă centrală a vizitei o reprezintă dimensiunea academică și pregătirea viitoarelor generații de medici la standarde globale, depășind limitele manualelor clasice prin stimularea cercetării științifice reale în rândul tinerilor studenți și rezidenți. Din postura sa de președinte al Senatului universitar, dr. Alexandru Nechifor a subliniat importanța aducerii acestei rigori internaționale acasă: