Pană majoră la nivel global în serviciile Microsoft 365

O întrerupere majoră a serviciilor din ecosistemul Microsoft 365 a afectat utilizatori din 74 de țări, problemele fiind resimțite în special la nivelul unor platforme importante precum Outlook și Teams. Microsoft a precizat că incidentul nu a fost provocat de un atac cibernetic, ci de suprasolicitarea infrastructurii sale. Cu toate acestea, primele măsuri de remediere nu au produs rezultatele așteptate, relatează BBC.

Potrivit platformei de monitorizare Downdetector, numărul raportărilor privind disfuncționalitățile Outlook a ajuns la aproape 140.000 la nivel global, joi, în jurul orei 18:00 GMT (20:00, ora României).

Ce servicii Microsoft au fost afectate

Incidentul a vizat mai multe componente ale ecosistemului Microsoft 365, printre care Outlook, Teams și Copilot, asistentul bazat pe inteligență artificială dezvoltat de companie.

Utilizatorii au semnalat probleme de conectivitate, care i-au împiedicat să trimită sau să primească e-mailuri și să acceseze anumite fișiere. În timp ce unii nu au putut utiliza serviciile în condiții normale, alții au raportat că Teams a continuat să funcționeze, inclusiv în ceea ce privește mesageria și organizarea întâlnirilor online.

Zeci de mii de raportări din 74 de țări

Deși Microsoft nu a comunicat numărul exact al utilizatorilor afectați, Downdetector a înregistrat aproximativ 140.000 de sesizări referitoare la problemele Outlook, provenite din 74 de țări.

Potrivit informațiilor publicate de companie, aplicațiile Microsoft 365 sunt utilizate de peste 430 de milioane de persoane la nivel mondial. Platformele sunt integrate și în activitatea unui număr foarte mare de organizații, astfel că o întrerupere de acest fel poate produce efecte în lanț asupra altor servicii.

Printre companiile care au confirmat probleme asociate incidentului s-au numărat și OpenAI și Anthropic.

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, a anunțat că investighează disfuncționalități ale conexiunilor cu serviciile Microsoft, care au afectat funcționarea anumitor instrumente.

Problemele au fost resimțite inclusiv în sectorul public. Mai multe instituții guvernamentale, printre care autorități din Singapore și serviciul de informații din Australia, au raportat dificultăți.

În Marea Britanie, mai multe cabinete medicale le-au recomandat pacienților să transmită telefonic solicitările urgente, în loc să folosească e-mailul sau formularele online.

Suprasolicitarea serverelor, cauza întreruperii serviciilor Microsoft

Microsoft a exclus posibilitatea unui atac cibernetic și a explicat că problemele au fost provocate de o „sarcină ridicată” asupra infrastructurii sale. Mai exact, serverele companiei au fost supuse unui volum de solicitări peste capacitatea pe care o puteau gestiona în condiții normale.

Compania a precizat că mai multe servere au devenit indisponibile în mod neașteptat. În consecință, traficul a fost redirecționat către infrastructura rămasă funcțională, ceea ce a dus la suprasolicitarea suplimentară a acesteia.

Vineri dimineață, Microsoft a anunțat că a obținut un „succes parțial” în procesul de remediere.

În cea mai recentă actualizare, compania a transmis că monitorizează în continuare funcționarea infrastructurii în diferite regiuni, pentru a evalua situația serverelor și a identifica soluții de suplimentare a capacității. Anterior, gigantul tehnologic recunoscuse că primele intervenții nu au produs rezultatele anticipate.

Incidentul readuce în discuție dependența globală de infrastructura Microsoft

Întreruperea serviciilor a evidențiat cât de vulnerabile pot deveni activitățile cotidiene și profesionale atunci când depind de infrastructura unui singur furnizor tehnologic.

Troy Hunt, expert australian în securitate cibernetică, a declarat pentru BBC că incidentul demonstrează rolul esențial pe care Microsoft îl ocupă în infrastructura digitală globală și importanța serviciilor de e-mail.

Potrivit specialistului, efectele unei astfel de întreruperi depășesc simpla imposibilitate de a trimite sau primi mesaje. Sunt afectate inclusiv comunicările legate de programări, achizițiile care necesită verificări, precum și procesele de creare și accesare a conturilor pe diverse platforme.

La rândul său, Paul Spain, reprezentant al companiei de consultanță Gorilla Technology din Noua Zeelandă, a atras atenția asupra impactului economic și social al indisponibilității serviciilor digitale. În opinia sa, pentru numeroase companii, întreruperea accesului la e-mail și la alte instrumente de lucru a însemnat practic pierderea unei zile de activitate.

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