Cod galben de vânt în Galaţi. Rafale de până la 70 km/h

Judeţul Galaţi se numără printre zonele care vor fi afectate de intensificările vântului anunţate de meteorologi pentru ziua de vineri, 13 noiembrie.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben, valabilă în intervalul orar 10:00 – 21:00, care include întreaga regiune a Moldovei. Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul şi estul Munteniei şi sud-vestul Olteniei.

În aceste regiuni, viteza vântului la rafală va ajunge la 50–70 km/h. Atenţionarea este valabilă vineri, între orele 10:00 şi 21:00.

Vremea se răceşte accentuat în weekend

Pe lângă intensificările vântului, ANM a emis şi o informare meteorologică la nivel naţional, valabilă până sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 20:00. Meteorologii anunţă ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul şi local în centrul ţării, precum şi ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpaţii Meridionali şi de Curbură.

Vântul va avea intensificări temporare în întreaga ţară, cu viteze la rafală de 50–65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă, vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime vor coborî, în general, la valori cuprinse între 5 şi 10 grade Celsius.

ANM precizează că avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor prognozate.