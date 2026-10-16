Samsung susţine că interesul pentru telefoanele sale pliabile a crescut cu 300% după anunţul iPhone Duo

Deşi iPhone Duo va ajunge oficial în magazine abia pe 23 octombrie, interesul consumatorilor pentru telefoanele pliabile pare să se îndrepte şi către alternativa oferită de Samsung, Galaxy Z Fold8. Cel puţin, aceasta este imaginea conturată de declaraţiile unuia dintre directorii companiei sud-coreene.

Potrivit lui Richard Chang, unul dintre directorii fondatori ai Samsung, căutările pe Google pentru telefoanele pliabile ale companiei au crescut cu 300% în ultima lună. Declaraţia a fost făcută într-un interviu acordat publicaţiei Forbes şi vine într-un moment interesant: Galaxy Z Fold8 a fost lansat în iulie, iar apariţia unui rival direct din partea Apple, anunţat în septembrie, ar fi putut să atragă atenţia potenţialilor cumpărători în direcţia opusă.

În schimb, Samsung susţine că lansarea iPhone Duo a contribuit la creşterea interesului pentru propriile telefoane pliabile. Totuşi, este prea devreme pentru a spune în ce măsură această atenţie suplimentară se va transforma în vânzări concrete pentru producătorul sud-coreean.

O explicaţie posibilă este că fanii Apple încă nehotărâţi au început să caute informaţii despre alternativele disponibile înainte de a lua o decizie de cumpărare. O parte dintre aceştia ar putea ajunge în cele din urmă să aleagă iPhone Duo, pentru a vedea dacă aşteptarea îndelungată pentru primul telefon pliabil Apple merită. Alţii ar putea lua în calcul şi oferta Samsung.

Chang, care ocupă în prezent funcţia de vicepreşedinte corporativ al diviziei de dispozitive mobile Samsung din Marea Britanie şi Irlanda, a evidenţiat evoluţia pozitivă a interesului pentru gama Galaxy Z Fold8 şi pentru telefoanele pliabile Samsung în general.

„Avântul Samsung în domeniul telefoanelor pliabile este incontestabil”, a declarat acesta. „Cererea clienţilor pentru familia Galaxy Z Fold8 a crescut cu 16% de la lansare, iar creşterea cu 300% a căutărilor pe Google pentru dispozitivele pliabile Samsung în ultima lună demonstrează că poziţia noastră de lider pe piaţă este mai puternică decât oricând.”

Apple a prezentat iPhone Duo pe 9 septembrie, iar precomenzile încep vineri, 16 octombrie. În schimb, Samsung Galaxy Z Fold8 se află în magazine din 7 august, fiind deja disponibil pentru cei interesaţi de un telefon pliabil. De asemenea, un raport publicat în septembrie de o publicaţie sud-coreeană susţine că Samsung a înregistrat o creştere de 10% a vânzărilor după evenimentul organizat de Apple.

Cât de relevante sunt cifrele prezentate de Samsung?

Chiar dacă cifrele par spectaculoase, declaraţiile companiei trebuie privite cu o anumită rezervă. Nu este clar dacă majorarea cu 300% a căutărilor se referă exclusiv la Galaxy Z Fold8 sau include întreaga gamă de telefoane pliabile Samsung. De asemenea, compania nu a precizat care a fost nivelul de referinţă folosit pentru calcularea acestei creşteri.

Dacă numărul iniţial de căutări era relativ mic, o creştere de 300% poate părea impresionantă fără să indice neapărat o schimbare majoră a cererii la nivelul întregii pieţe. În plus, un interes mai mare manifestat online nu se traduce automat în comenzi suplimentare.

Pe de altă parte, o comparaţie între Galaxy Z Fold8 şi iPhone Duo pe baza specificaţiilor tehnice scoate în evidenţă câteva avantaje ale modelului Samsung.

iPhone Duo cântăreşte 259 de grame, în timp ce Galaxy Z Fold8 are o greutate de 201 grame. Diferenţa este de 58 de grame în favoarea telefonului Samsung. şi la capitolul grosime, Fold8 are un avantaj: atunci când este deschis, măsoară 4,5 mm, faţă de 5,2 mm în cazul rivalului Apple.

Preţul reprezintă un alt criteriu important. În configuraţia de bază, cu 256 GB de stocare, iPhone Duo costă cu 100 de dolari mai mult decât alternativa Samsung. Iar pentru cei care îşi doresc mai mult spaţiu de stocare, preţul modelului Apple ajunge la nu mai puţin de 3.199 de dolari pentru versiunea cu 2 TB.

iPhone Duo mai are de trecut testul utilizării reale

Deocamdată, iPhone Duo nu a ajuns la cumpărători, astfel că recenziile bazate pe utilizarea de zi cu zi şi testele de autonomie a bateriei urmează să apară abia după primele livrări. Precomenzile încep vineri, 16 octombrie, iar primele exemplare sunt programate să ajungă la clienţi pe 23 octombrie.

Până atunci, rămâne de văzut dacă interesul crescut pentru telefoanele pliabile Samsung se va reflecta şi în cifrele de vânzări sau dacă iPhone Duo va reuşi să atragă majoritatea cumpărătorilor interesaţi de un dispozitiv pliabil premium.

Cert este că, pentru fanii Apple care nu s-au hotărât încă asupra achiziţiei, merită să analizeze şi alternativele disponibile. Iar Samsung pare pregătită să profite de această perioadă de incertitudine pentru a-şi consolida poziţia pe o piaţă în care Apple abia începe să concureze.