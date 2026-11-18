Samsung pregătește o nouă funcție de securitate pentru aplicația Samsung Phone, menită să protejeze utilizatorii împotriva apelurilor frauduloase realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Noua tehnologie ar urma să detecteze tentativele de înșelătorie în care atacatorii folosesc voci clonate și numere de telefon falsificate pentru a se da drept persoane cunoscute de victimă.

Metoda folosită de escroci este relativ simplă, dar poate avea consecințe serioase. Atacatorii obțin mai întâi acces la lista de contacte de pe un telefon compromis, apoi utilizează instrumente AI pentru a iniția apeluri către persoanele respective. Uneori, este suficient ca victima să răspundă și să rostească doar câteva cuvinte pentru ca vocea acesteia să fie înregistrată și clonată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ulterior, escrocii pot folosi vocea falsificată pentru a contacta rudele sau apropiații victimei, pretinzând că au nevoie urgentă de ajutor. Scenariile inventate pot include accidente, probleme medicale sau alte situații dramatice, menite să provoace panică și să convingă persoana apelată să transfere rapid sume importante de bani. Persoanele în vârstă sunt printre cele mai vulnerabile la astfel de scheme, mai ales atunci când escrocii imită vocea unui copil sau nepot.

Dar de unde obțin atacatorii informațiile despre contacte și numerele de telefon apelate? De multe ori, chiar din permisiunile acordate aplicațiilor instalate pe telefon. Jocurile aparent inofensive și diversele aplicații prezentate drept utile pot solicita acces la agenda telefonică sau alte informații personale, care ajung ulterior în mâinile unor persoane rău intenționate.

Astfel de fraude au devenit suficient de răspândite încât producătorii de telefoane și dezvoltatorii de software sunt nevoiți să introducă mecanisme suplimentare pentru identificarea apelurilor suspecte.

Urmând exemplul Google, Samsung pregătește modificări pentru aplicația de telefonie instalată implicit pe dispozitivele Galaxy. Noua funcție va verifica dacă apelul primit provine într-adevăr de la persoana afișată pe ecran, nu doar de la un număr de telefon care îi aparține aparent.

Mecanismul de protecție se bazează pe transmiterea unui semnal de confirmare silențios și criptat între telefoanele implicate în apel. Atunci când o persoană din agenda de contacte inițiază un apel, dispozitivul acesteia transmite în timp real un semnal de verificare către telefonul destinatarului, folosind tehnologia RCS.

Dacă semnalul de confirmare nu este transmis sau nu ajunge la destinație, telefonul destinatarului afișează automat o avertizare privind posibilitatea unei tentative de fraudă și recomandă respingerea apelului.

Funcția de protecție împotriva apelurilor falsificate este deja disponibilă pe telefoanele Google Pixel, iar Samsung intenționează să o activeze automat pe dispozitivele Galaxy compatibile, odată cu actualizarea la One UI 9.5.

Există însă și o alternativă pentru utilizatorii care nu dețin un telefon Samsung suficient de nou pentru a primi această versiune de One UI. Instalarea aplicației Phone by Google din Play Store și setarea acesteia ca aplicație implicită pentru apeluri ar putea oferi acces la aceeași tehnologie de protecție, pe telefoanele compatibile care rulează cel puțin Android 12.

Prin urmare, protecția împotriva apelurilor înșelătoare generate cu AI nu va fi neapărat un privilegiu rezervat posesorilor celor mai noi telefoane Samsung. Totuși, eficiența mecanismului depinde de compatibilitatea dispozitivelor și de disponibilitatea tehnologiei de verificare RCS.