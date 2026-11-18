Criticată de propriii fani și ironizată de rivalii din tabăra Android, Apple pare să fi cedat presiunilor și introduce o funcție de recunoaștere facială pe telefoanele iPhone Duo. Numai că, în lipsa hardware-ului dedicat Face ID, utilizatorii vor trebui să se mulțumească cu o soluție mult mai modestă: autentificarea Face Unlock, bazată exclusiv pe camera frontală.

Opțiunea, denumită Unlock with Front Camera, poate fi folosită pentru deblocarea ecranului și accesarea aplicațiilor care nu necesită autentificare suplimentară. Apple avertizează însă că aceasta nu reprezintă un mecanism de securitate propriu-zis. Cu alte cuvinte, pentru autorizarea plăților sau accesarea aplicațiilor protejate, utilizatorii vor trebui să folosească în continuare Touch ID.

Spre deosebire de sistemul Face ID, care utilizează senzori specializați pentru identificarea facială, noua funcție se bazează doar pe imaginea captată de camera selfie. Nivelul de protecție este, în consecință, mult mai redus, iar o fotografie a proprietarului ar putea fi suficientă pentru a păcăli sistemul și a trece de ecranul de blocare.

Tocmai din cauza acestor limitări, Apple permite activarea Face Unlock numai după configurarea prealabilă a autentificării Touch ID și a unui cod de acces (Passcode). Compania încearcă astfel să ofere un plus de confort fără să prezinte noua funcție drept un înlocuitor pentru metodele de autentificare securizate.

Există însă și o altă limitare: funcționalitatea introdusă în versiunea iOS 27.3 beta 2 poate fi utilizată doar cu ecranul secundar al telefonului, nu și cu display-ul pliabil. Acesta din urmă folosește o cameră foto integrată sub ecran (under-display), cu o calitate a imaginii mai slabă, ceea ce o face nepotrivită pentru această utilizare.

Absența sistemului Face ID de pe iPhone Duo nu este întâmplătoare. Spre deosebire de majoritatea modelelor iPhone moderne și de numeroase telefoane Android, dispozitivul pliabil nu include camera TrueDepth și senzorii de profunzime necesari pentru cartografierea tridimensională a feței utilizatorului.

Integrarea acestor componente ar fi adăugat grosime, greutate și costuri suplimentare unui telefon conceput tocmai pentru a fi cât mai compact. În plus, utilizarea Face ID ar fi fost mai puțin practică pe un dispozitiv cu două ecrane: utilizatorul ar fi trebuit să privească spre display-ul exterior pentru deblocare și abia apoi să deschidă telefonul pentru a utiliza ecranul pliabil.

Prin urmare, Apple a ales Touch ID drept principală metodă de autentificare, considerând că este o soluție mai potrivită pentru designul dispozitivului. Lipsa oricărei alternative de recunoaștere facială a fost însă un compromis care a atras nemulțumiri din partea utilizatorilor.

Chiar dacă Apple a cedat în cele din urmă presiunilor, compania ține să precizeze în meniul de configurare că Face Unlock este o funcție destinată confortului și că nu oferă același nivel de securitate precum Touch ID sau Face ID.

Deocamdată, Apple nu a anunțat data exactă pentru lansarea versiunii stabile iOS 27.3. Dacă programul de testare decurge conform planului, actualizarea ar putea ajunge la utilizatori în jurul mijlocului lunii decembrie.